Girondins de Bordeaux : Younousse Sankharé fait ses valises

Le club et le milieu bordelais qui étaient en conflit depuis l'été dernier, ont enfin trouvé un accord ce mardi selon 20 minutes. Le joueur est désormais libre de faire ses valises.

Bordeaux, France

Tout se serait dénoué dans l'après midi de mardi selon nos confrères de 20 minutes. Younousse Sankharé, qui était normalement sous contrat avec Bordeaux jusqu'en 2021, est donc désormais libre de partir pour rejoindre un autre club. Il devra néanmoins attendre le 1er janvier 2020 et l’ouverture du mercato hivernal pour signer un nouveau contrat.

Les dirigeants des marines et blancs l'avait mis à pied le 5 septembre et avait même entamé à son encontre une procédure de licenciement, en raison de ses absences injustifiées et de ses comportements déplacés.

Younousse Sankharé aura porté le maillot des Girondins à 84 reprises pour 19 buts et 9 passes décisives.