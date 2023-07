Girondins de Bordeaux : Zan Vipotnik, un jeune talent slovène à la pointe de l'attaque

C'était une recrue très attendue. Quelques heures après le départ du meilleur buteur du club Josh Maja, les Girondins de Bordeaux ont bouclé le dossier de son remplaçant, Zan Vipotnik. Ce jeune attaquant slovène de 21 ans arrive de Maribor. Les deux clubs ont trouvé un accord sur un transfert de 2,7 millions d'euros, plus des bonus et un pourcentage de 10% sur une future revente du joueur selon nos informations. Il va s'engager pour 5 ans avec les Marine et Blanc.

Zan Vipotnik était la priorité des Girondins de Bordeaux, et depuis des mois. C'est notamment ce travail au long cours qui a fait la différence car l'international slovène était très convoité. Il faut dire que ce jeune espoir du football européen sort d'une très belle saison avec 23 buts et une passe décisive en 38 matchs dont 20 en 30 matchs de championnat. Les Marine et Blanc ont notamment devancé le Paok Salonique (Grèce), Utrecht et Twente (Pays-Bas) sur le dossier. Zan Vipotnik est déjà en route pour Bordeaux et se posera en Gironde ce mardi soir avec une possible visite médicale, demain.

La vente aux enchères pour Bakwa

Après Gaëtan Weissbeck, cet attaquant slovène est la deuxième recrue du club. Pour rappel, le nouveau meneur de jeu bordelais passe lui actuellement sa visite médicale. Dans les prochains jours, le club devrait poursuivre son mercato avec l'objectif de recruter encore deux joueurs d'ici le début du stade à Vichy (le 17 juillet) avec dans le viseur un ailier, un défenseur et/ou un milieu de terrain. Ensuite, la direction des Girondins se laissera le temps pour observer le comportement de l'effectif et ses performances pour ajouter dans un deuxième temps une ou deux recrues comme pour le poste de gardien de but.

Du côté des départs, les choses devraient vite s'accélérer, en particulier pour les trois jeunes (Bakwa, Mwanga et Bokele). Pour le premier, le club a déjà refusé deux offres selon nos informations. Une de Reims (7 millions + un pourcentage à la revente) avec la possibilité d'inclure ou non Ilan Kebbal dans le deal mais le club n'est pas intéressé par le retour de ce dernier au club. Et une autre du club allemand de Fribourg. De son côté, Strasbourg devrait très vite se positionner sur l'ailier français, tout comme sur son coéquipier, Junior Mwanga. Les Girondins attendent respectivement 10 et 15 millions d'euros pour les deux joueurs.

Un offre de 5 millions d'euros refusée pour Gregersen

Pour le troisième, les Marine et Blanc ont reçu une offre. Enfin, des offres, il en existe aussi pour Stian Gregersen et Zuriko Davitashvili. Pour ce qui concerne le défenseur norvégien, elles s'élevaient à cinq millions d'euros mais elles ont toutes été repoussées. En interne, le joueur est plus ou mal jugé intransférable. Reste à savoir jusqu'à quel prix comme pour le petit ailier géorgien.