Girondins : le président de Bordeaux métropole s'est entretenu avec Gérard Lopez et croit en la survie du club

Attendu par tous, le premier passage du club des Girondins de Bordeaux devant la DNCG, le gendarme financier du Football s'est soldé par la pire des annonces... la relégation du club en National 1. La relégation sportive de Ligue 1 à Ligue 2 à peine digérée, il faut désormais imprégner cette énième mauvaise nouvelle.

Mais, dans l'immédiat rien n'est irrévocable, car par le biais d'un communiqué de presse, les Girondins de Bordeaux ont annoncé faire appel de cette décision. Le deuxième passage devant la DNCG devrait se passer au plus tard au début du mois de Juillet.

Alain Anziani, le président de Bordeaux Métropole a appris la décision avant même la sortie du communiqué officiel. C'est le président-actionnaire Gérard Lopez qui a lui même informé l'élu hier soir : " _Je l'ai appris parce que Monsieur Lopez a bien voulu m'en informer dès la sortie de la DNCG_... J'avais pu dialoguer avec lui et cette décision n'étonne personne, en tout cas personne qui n'avait connaissance des éléments du dossier ".

Désormais, l'élu ne veut pas faire preuve de fatalité et appelle les financeurs King Street et Fortress à ne pas abandonner le club : " Dans ce dossier il y a un mystère. Il faut que les deux grands financiers assument leur responsabilité. Il faut que les financeurs ne fassent pas juste un petit tour Bordeaux parce que c'est joli et se dise maintenant on s'en va parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas possible de fonctionner comme ça ".