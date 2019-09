A Amiens, les Girondins de Bordeaux ont parfaitement préparé le choc face au PSG

Bordeaux, France

Les Girondins de Bordeaux ont réalisé une belle opération ce mercredi en allant s'imposer sur la pelouse d'Amiens 3 buts à 1 grâce à un doublé de Yacine Adli et un troisième but de Samuel Kalu. Les Bordelais avaient pourtant mal entamé la partie en étant menés au score dès la 2e minute de jeu.

Pas le temps de gamberger

Les Girondins ont su répliquer rapidement au but inscrit d'entrée (1-0, 2e) par le Colombien Mendoza à la réception d'un centre de son compatriote Otero, échappé sur le côté droit. Les Bordelais ont réagi après un mauvais dégagement du gardien amiénois récupéré directement par Otavio pour Yacine Adli. Le milieu de terrain Marine et Blanc a immédiatement brossé son ballon des 20m dans la lucarne gauche du but picard (1-1, 8e).

Adli et les lucarnes

La patte Adli, à l'origine également du deuxième but bordelais juste avant la mi-temps. Alors que les deux équipes ne s'étaient créées que de rares opportunités de réveiller les gardiens de but, le milieu de terrain s'est offert le doublé en envoyant un coup-franc direct des 20m de nouveau dans la lucarne de Régis Gurtner, le gardien amiénois. Une fois dans la lucarne gauche, une fois dans la lucarne droite, Yacine Adli, à lui tout seul, avait fait la différence.

A l'aise

Les Girondins de Bordeaux n'auront finalement pas vraiment été bousculés sur la pelouse du stade de la Licorne. Plus vifs techniquement que les Picards et surtout beaucoup plus réalistes à l'approche des zones de vérité, les hommes de Paulo Sousa ont maîtrisé la rencontre. Samuel Kalu a définitivement scellé le sort du match à 20 minutes de la fin (3-1, 73e) d'une jolie frappe sur la gauche du gardien amiénois.

"C'est une bonne performance, analysait Aurélien Tchouameni à l'issue de la rencontre au micro de Bein Sports. Toutes les équipes ne viendront pas gagner ici. On a été régulier sur la totalité du match en appliquant parfaitement ce que nous avait demandé le coach".

Finalement, grâce à ce sixième match consécutif sans défaite, les Girondins se replacent en haut de tableau. Avec 12 points, ils remontent à la 5e place du classement. Et peuvent aborder dans les meilleures conditions la venue du leader, le Paris-Saint-Germain, samedi (17h30) dans un stade Matmut Atlantique qui affichera complet.