Girondins de Bordeaux - Ligue 1 : le casse-tête de l'attaque pour Vladimir Petkovic

Avec 12 buts en 10 rencontres, le bilan offensif des Girondins de Bordeaux, en ce début de saison, est faible. Un tiers des buts des Marine et Blanc a été inscrit par Hwang Ui-Jo (4) qui repart sur des bases semblables à la saison passée. L'an dernier, l'attaquant sud-coréen avait terminé meilleur buteur du club avec 12 réalisations (trois pénaltys) et avait été la seule lueur dans le ciel bien sombre des Bordelais. Mais l'ancien buteur du Gamba Osaka a enchaîné les Jeux Olympiques cet été et la reprise du championnat et n'avait manqué que le premier match à domicile face à Clermont (0-2). Résultat : il s'est blessé et il n'est pas dans le groupe pour affronter Lorient, tout comme M'Baye Niang.

Une efficacité qui sauve les Girondins

Le coach Vladimir Petkovic et son défenseur Enock Kwateng ont beau penser que Bordeaux méritait de battre Nantes (1-1) la semaine passée, les statistiques d'après-match sont là pour rappeler la réalité des faits. Bordeaux a marqué sur son seul tir cadré de la partie, malgré une grosse occasion qui termine sur la barre transversale en première période. Même scénario face à Rennes (1-1) et Saint-Étienne (2-1) où les Marine et Blanc terminent à trois tirs cadrés. Selon une infographie réalisée par nos confrères de l'Équipe, les Girondins de Bordeaux font partie des équipes qui "surperforment et se créent peu d'occasions" en Ligue 1. En clair, ils savent concrétiser les rares opportunités qu'ils arrivent à avoir.

L'entraîneur concède volontiers que son équipe a encore une marge de progression dans l'animation offensive. Pour autant, il pense que ses joueurs "sont en progression sur ce plan". Pour éviter de faire porter la pression sur son buteur, il demande aussi les autres offensifs du club de s'appliquer dans l'avant-dernière passe.

Qui pour suppléer Hwang à la pointe de l'attaque ?

Hwang est impliqué dans 41% des buts des Girondins cette saison, en Ligue 1. Toutefois, le sud-Coréen est donc finalement absent ce dimanche en raison d'une entorse externe de la cheville droite contracté lors de la réception de Nantes, la semaine dernière. En fonction de la gravité, l'indisponibilité pourrait varier entre trois et neuf semaines pour ce type de blessure. Vladimir Petkovic a bien tenté de conjurer le sort avant le déplacement à Lorient : "Jusqu'au match, j'espère encore pour l'avoir." Avant de conclure, laconique, que le club "fera tout pour l'avoir avec nous le plus tôt possible".

Quelles sont les solutions pour les Girondins de Bordeaux à ce poste de buteur ? Sur le papier, le club dispose de plusieurs joueurs : Jimmy Briand, Josh Maja, M'Baye Niang, et Sékou Mara. À l'heure actuelle, seul ce dernier semble suffisamment en forme pour assurer l'intérim. Son nombre de titularisation en atteste : le joueur formé au club a débuté à quatre reprises sur les dix journées de Ligue 1. Interrogé en conférence de presse, Vladimir Petkovic estime que Niang et Maja ne sont pas encore prêts à débuter. "Après une blessure, c'est difficile de dire s'ils sont à 100% pour commencer. C'est pour cela qu'on essaie de donner des opportunités aux joueurs durant les matchs." Contrairement à l'effectif de l'an dernier, les Girondins disposent de profils plus variés. Reste à Petkovic de trouver la bonne formule pour les faire jouer ensemble.