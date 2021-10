Girondins - Ligue 1 : Zinédine Zidane ne viendra pas au match des 140 ans du club

Ce sera finalement un match des légendes sans LA légende du football français et des Girondins de Bordeaux. Zinédine Zidane a finalement annoncé qu'il ne sera pas là ce dimanche à l'occasion des 140 ans du club. L'ancien international français et milieu des Marine et Blanc (1992-1996) l'a expliqué dans une vidéo sur la page Twitter du club : "Malheureusement je ne vais pas pouvoir être avec vous mais le cœur y est. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et une excellente soirée. Profitez bien de cet anniversaire [...] J'ai toujours les Girondins dans mon cœur." Certains anciens ont déjà confirmé leur présence comme Sylvain Wiltord, Aimé Jacquet, Alain Giresse, Lamine Sané, Gernot Rohr, Mickaël Ciani.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix