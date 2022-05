Ligue 1 : Nice bat Saint-Etienne (4-2) et laisse Bordeaux en vie

Dans ce match décalé de la 36ème journée entre un candidat à l'Europe et un candidat au maintien, Saint-Etienne livre une première période intelligente. Solides derrière, les Stéphanois sont très efficaces en contre. Bouanga ouvre le score (0-1, 10ème) et c'est l'ancien Bordelais Youssouf qui double la mise dans les arrêts de jeu (0-2, 45ème+4).

Trois buts en neuf minutes

Mais Saint-Etienne n'est pas 18ème par hasard. Au retour des vestiaires, l'OGC Nice se montre plus déterminé et Bard d'une frappe puissante sous la barre réduit l'écart (1-2, 53ème). Puissant également le coup franc de Delort qui permet aux Azuréens d'égaliser sept minutes plus tard (2-2, 60ème). Les Verts sont à dérive et Delort y va de son doublé (3-2, 62ème).

Les joueurs de Pascal Dupraz ne s'en remettront pas et Boudaoui scelle le sort du match d'une demi-volée du droit (4-2, 79ème).

Les Bordelais restent donc à quatre longueurs des Stéphanois avec deux rencontres à disputer. Ils peuvent toujours croire à une place de barragiste. Ce samedi ils recevront Lorient au Matmut Atlantique pendant que Saint-Etienne accueillera Reims.