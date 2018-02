Niort, France

Joli parcours pour Goduine Koyalipou. Ce joueur de football de 17 ans vient de signer son premier contrat professionnel chez les Chamois niortais, club dans lequel le garçon, originaire de République centrafricaine, est arrivé à l'âge de sept ans.

Il y a encore quelques années, l'attaquant n'imaginait pas forcément en arriver là."Mais je le voulais.J'ai travaillé et travailler ça paye", assure Goduine Koyalipou. "L'enfant du club" a été titularisé pour la première fois avant la signature de son contrat, c'était face à Tours le 19 janvier dernier. "Une fierté pour moi et mes proches", dit-il. Son objectif est désormais "de jouer le plus possible". Et de continuer à progresser.

"Je n'appréhende pas, je sais que je suis bien entouré. J'espère aller le plus loin possible avec le club"

Cette saison, Goduine Koyalipou a marqué 13 buts et offert quatre passes décisives en 10 matches de U 19. "Il a la puissance, cette faculté à être très bon devant le but, et je trouve que comme tout jeune joueur il a de la fraîcheur", analyse Denis Renaud, l’entraîneur des Chamois qui l'a observé depuis un an et demi.

Et puis cette signature est un double message pour le coach. D'abord pour le groupe : "Cela montre que l'on est capable d'ouvrir certaines fenêtres à d'autres joueurs". Et pour les jeunes joueurs du centre de formation."Il faut qu'ils aient de l'ambition,qu'ils puissent savoir qu'il y a une vraie passerelle qui s'est installée avec le groupe professionnel. C'est comme ça que l'on conçoit le projet ici à Niort".