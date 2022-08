Gouiri - Delort - Stengs : un trio par défaut

Avec ce naturel parfois désarmant, Lucien Favre n'est pas du genre à contourner les questions ou maquiller ses opinions. Sans langue de bois, mais avec une idée derrière la tête, le technicien suisse a mis sur le grill vendredi son trio offensif aligné à Toulouse. Gouiri - Delort - Stengs, les trois hommes choisis par Favre pour animer son trio offensif n'ont pas convaincu. "Delort doit beaucoup plus bouger, beaucoup plus se démarquer dans ce système. Bien sûr que j'ai vu que ce n'était pas... enfin il le sait, on en parle tous les deux. Il a aussi manqué de soutien des deux milieux relayeurs."

Des ailiers qui ne volent pas haut

Un avant-centre trop isolé, et des ailiers qui n'ont pas le profil du poste. "Gouiri fait des progrès ces derniers temps au niveau technique et de la frappe mais je pense qu'il serait plus efficace dans l'axe. Sur le côté il faut de la vitesse, de la puissance, de la percussion." Des qualités qui ne sont donc pas les principales du numéro 11 niçois. Ni du numéro 22 Calvin Stengs, titularisé à droite en Haute-Garonne. "Calvin est plus un milieu de 4-4-2 qu'un ailier. Il préfère jouer à l'intérieur où il reçoit plus de ballons que véritable ailier. Dans ce système en 4-3-3 il ne peut pas jouer dans le cœur du jeu en 8 donc je le met sur le côté. Il a frappé la barre à Toulouse, a donné un bon ballon à Gouiri. Il n'a pas été inintéressant."

Difficile de trouver un système définitif quand on n'a pas tout le monde

Pas inintéressant mais pas convaincant, on l'a compris. Sauf que les trois hommes pourraient à nouveau démarrer ensemble ce dimanche face à Strasbourg, faute de mieux. "C'est difficile de trouver un système définitif parce qu'on n'a pas tout le monde encore. C'est un peu embêtant," regrette Favre, qui espérait accueillir cette semaine l'ailier gauche ghanéen Francis Amuzu. Mais le joueur d'Anderlecht semble finalement parti pour rester à Anderlecht. "C'était bien parti pour qu'il vienne mais aujourd'hui je ne sais pas. C'est le mercato. Des joueurs sont d'accord pour venir et après ils reçoivent une autre offre."

Les pistes offensives se rétrécissent

Amuzu qui s'éloigne, Thuram qui snobe le Gym, Mudryk qui préfère rester en Ukraine, les portes se referment les unes après les autres sur le nez des Aiglons. Il reste deux semaines avant la fin du mercato pour apporter les renforts offensifs attendus par Lucien Favre. Qui ne s'affole pas. "Vous savez quand je suis arrivé en 2016 c'était déjà comme ça. On attendait les recrues et tout d'un coup on a pris trois joueurs dans la dernière semaine (Dante, Belhanda et Balotelli) et ça a fait la différence." Trois joueurs qui devront cette fois combler les besoins sur le côté gauche de la défense et donc en attaque. En attendant, le Suisse pourrait lancer un Brahimi percutant et passeur décisif à Toulouse après son entrée. Ou le jeune Rares Ilie, lui aussi intéressant dans l'utilisation du ballon, mais qui ne ressemble pas non au portrait robot de l'ailier type dressé par Lucien Favre.

Bulka présent face à Strasbourg, Schneiderlin et Boudaoui absents

Pour affronter Strasbourg dimanche à l'Allianz Riviera, Lucien Favre a convoqué un groupe de 21 joueurs où figure Marcin Bulka, pourtant touché au dos cette semaine. Le Polonais devrait malgré tout céder sa place dans le but à Kasper Schmeichel, pour sa première en rouge et noir. En revanche pas de Morgan Schneiderlin (poussé vers la sortie) ni de Hicham Boudaoui (blessé au dos). Les Aiglons pourront compter sur une belle affluence dimanche pour leur retrouvaille avec l'Allianz Riviera. Malgré la suspension du premier anneau de la Populaire Sud, après le chant polémique sur Emiliano Sala en fin de saison dernière, entre 20.000 et 25.000 spectateurs sont attendus. Le club a par ailleurs annoncé qu'il avait d'ores et déjà battu le nombre d'abonnés avec plus de 14.000 supporters Rouge et Noir qui ont pris leur carte pour la saison, contre 13.500 l'an dernier.