Gouzon-La Souterraine, le Creusico nouvelle version ce samedi

C'est le derby de football de la Creuse ce samedi. Les expérimentés gouzonnais accueillent les promus sostraniens à 19h. Les deux équipes se méfient l'une de l'autre.

Revoici le "Creusico", le derby de la Creuse nouvelle version en Régionale 2. Ce samedi Gouzon accueille La Souterraine, il devrait y avoir de l'ambiance au Stade des Chaussades. Sur le papier Gouzon semble favori, l'équipe est invaincue à domicile cette année et reste sur une belle victoire contre Limoges. Mais ce week-end l'entraîneur gouzonnais Gilles Gardès n'aura pas l'intégralité de son effectif : deux blessés et un suspendu.

L'équipe de Gouzon (qui pointe à la septième place du classement) se présentera donc avec plusieurs remplaçants, face à des Sostraniens sur une bonne dynamique, les nouveaux promus sont deuxièmes du championnat. Mais les Sostraniens savent qu'ils ne doivent pas s'emballer face à des Gouzonnais plus expérimentés, c'est le message que l'entraîneur Abel Avodé va faire passer à ses joueurs, il va falloir être concentré.

On a une équipe jeune, on n'a pas peur de jouer, on va tout faire pour ramener des points. On est confiant mais on reste prudent - Clément Chaigneau, milieu de terrain de l'Entente marchoise et capitaine par intérim.