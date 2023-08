Grâce notamment à un doublé de Neymar, le PSG s'impose pour son dernier match de préparation

Neymar est de retour ! c'est l'enseignement important de la rencontre amical que vient de disputer le Paris-Saint-Germain dans la moiteur de Busan en Corée du Sud.

ⓘ Publicité

Un succès 3 buts à 0 face au Jeonbuk Hyundai FC qui vient clore sur une note positive la tournée asiatique du PSG. Pour cette rencontre amical face à une équipe moyenne, Luis Enrique a fait une large revue d'effectif puisque de nombreux jeunes se sont retrouvés avec Neymar et Verratti en capitaine (*).

Le Roi Neymar de retour

Près de six mois après sa blessure Neymar a rejoué, et même signé un doublé, Avec Kylian Mbappé en disgrâce et Lionel Messi parti, "Ney" reste la seule grande star restante du club parisien. Et le moins que l'on puisse dire s'est que le Brésilien a célébré son retour avec éclat : deux buts et une passe décisive, d'une délicieuse talonnade pour Asensio (88').

Neymar n'avait plus joué depuis une blessure contre Lille (4-3) au Parc des Princes le 19 février, où il avait marqué le deuxième but de son équipe. À l'époque, le staff et le joueur avaient choisi l'opération "de réparation ligamentaire, afin d'éviter un risque majeur de récidive", avait alors expliqué le club.

Après trois matches à rester sur le banc pendant la partie japonaise de la tournée asiatique, au grand dépit du public, le Brésilien a tenu les 90 minutes dans cette équipe expérimentale, car le PSG avait joué deux jours plus tôt à Tokyo contre l'Inter.

Pas encore affuté mais suffisamment en jambes, Neymar a provoqué, combiné sous l'oeil de Luis Enrique qui a vu comme tout le monde que la cheville opérée de Neymar a retrouvé sa souplesse.

Reste à savoir si dans l'esprit de l'entraîneur parisien, Neymar est déjà un titulaire possible pour le premier match de championnat prévu dans 10 jours face à Lorient. Seul constat, en l'absence de Mbappé, Neymar a été la seule vraie lumière offensive du stage des parisiens en Asie.

Retour à Paris pour le PSG

Les parisiens repartent cet après-midi de Busan, direction Paris. Après une grosse dizaine de jours en Asie, les joueurs du PSG vont atterrir vendredi matin à Paris puis profiter de trois jours de repos avant de retrouver le chemin de l'entraînement lundi pour préparer la première échéance de la saison, la première journée de Ligue 1 prévue le samedi 12 Aôut face à Lorient (21h).

* Compo PSG Donnarumma (Navas, 46) - Bernat (Marquinhos, 62), D. Pereira, Kurzawa (N. Lemina, 77), Nhaga (Hakimi, 69) - Ndour (Soler, 62), E. Mbappé (Ugarte, 62), Verratti (cap) (Ruiz, 62) - Gharbi (Asensio, 62), Ekitike (Lee, 69), Neymar