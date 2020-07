Grand Prix d'Espagne : le Niçois Fabio Quartararo s'offre sa première victoire en Moto GP

L'exploit du Niçois Fabio Quartarano au Grand Prix d'Espagne ce dimanche. Non seulement le pilote s'offre à 21 ans sa première victoire en Moto GP, mais en plus c'est la première française depuis 1999.

"C'est le plus beau jour de ma vie!" La joie de Fabio Quartarano après avoir franchi la ligne d'arrivée au Grand Prix d'Espagne de Moto GP ce dimanche. Le pilote Niçois s'offre à 21 ans sa première victoire dans la catégorie reine du sport moto. Cela n'était pas arrivé depuis plus de 20 ans, depuis 1999. Seuls quatre pilote Français ont été couronnés en Moto GP (George Monneret en 1954, Christian Sarron en 1985 et Régis Laconi en 1999).

Qualifié en pôle position, Fabio Quartarano de l'écurie Yamaha a devancé l'Espagnol Maverick Vinales, également sur Yamaha, à l'issue d'une course spectaculaire marquée par une fantastique remontée Marc Marquez (Honda). Mais le sextuple champion du monde espagnol a commis plusieurs erreurs. Il a terminé la course sur le circuit de Jerez à douzième place.

Le GP d'Espagne était la première manche du championnat du monde MotoGP 2020, retardé de quelques mois à cause du coronavirus.