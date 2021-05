F1 - Grand Prix de Monaco : Charles Leclerc prend la pole à la maison !

C'est un Charles Leclerc heureux et inquiet qui est sorti de sa Ferrari ce samedi après-midi. Le pilote monégasque décroche la pôle position à la maison mais il a également endommagé sa Ferrari après une sortie de piste dans les rails de sécurité. Un accident qui a entraîné la suspension de la séance de qualifications et donc entériné la 8e pole position de la carrière du jeune pilote. "C'est dommage de terminer dans le mur. J'ai toujours été très malchanceux ici. Mais je suis concentré sur la course maintenant." Voilà pour les premiers mots du jeune pilote sur Canal +.

Enfin prophète en son pays ?

Charles Leclerc devance le pilote Red Bull Max Verstappen alors que le champion du Monde Lewis Hamilton signe seulement le 7e temps de cette séance de qualifications écourtée. Jusqu'à présent, le Grand Prix de Monaco n'a jamais réussi au local de l'étape puisque Leclerc avait abandonné lors des deux précédentes éditions en 2018 et 2019. L'édition 2020 avait été annulée à cause de la Covid. Départ dimanche de la 78e édition à 15h.