Vivez au rythme du HBC Nantes et du FC Nantes ce dimanche sur France Bleu Loire Océan

C'est une belle et grand soirée "sport" qui vous attend ce dimanche sur France Bleu Loire Océan avec pratiquement quatre heures de direct. Au programme, de la Ligue des Champions de handball et de la Ligue 1 de football. Animé par Christophe Artous, le multiplex débute à 19h30.

20 h : Naturhouse Rioja / HBC Nantes

Vous suivrez tout d'abord le 1/16e de finale aller de la Ligue des Champions de handball. Le HBC Nantes, deuxième de LNH, est en Espagne. Les handballeurs nantais défient Naturhouse La Rioja à partir de 20 heures. Le H, qui reste sur 14 succès consécutifs toutes compétitions confondues, est invaincu à l'extérieur cette saison en Coupe d'Europe. La Rioja, qui est actuellement troisième de la Ligue ASOBAL, a déjà chuté trois reprises à domicile cette saison.

21 h : AS Monaco / FC Nantes

Après Bastia ce mercredi, le FC Nantes retourne dans le sud ce dimanche. Les Nantais 11e de Ligue 1 affrontent le leader Monaco. Les Nantais qui restent sur quatre matchs consécutifs sans défaite sont invaincus en déplacement depuis l'arrivée du technicien portugais Sergio Conceiçao. Les Monégasques sont eux invaincus à domicile depuis le 18 décembre dernier. Ils possèdent la meilleure attaque de Ligue 1 avec 78 buts.

