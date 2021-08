"Grandiose", "fantastique", "fabuleux" : joueurs et supporters français ravis de l'arrivée de Messi au PSG

Il manque encore sa signature en bas du contrat mais l'arrivée de Messi au PSG est désormais officielle. Le joueur argentin est arrivé à Paris ce mardi 10 août. Il passe sa visite médicale à l'Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine et doit ensuite signer un contrat d'au moins deux ans au sein du club parisien.

À son arrivée au Bourget en début d'après-midi, il a salué quelques secondes les centaines de supporters rassemblés. Les mêmes fans et d'autres sont aussi réunis devant le Parc des Princes. Tous sont évidemment ravis d'accueillir la star argentine : "Ca n'arrive qu'une fois dans la vie. C'est l'un des plus gros transferts de l'histoire", a par exemple raconté Johlan à l'AFP.

Je suis ému et content à l'idée de l'avoir dans notre équipe - Gianluigi Donnarumma

Du côté du PSG, le club a mis les petits plats dans les grands pour accueillir sa nouvelle star. Sur son compte Twitter, plusieurs vidéos de présentation ont été publiées dans l'après-midi. Une conférence de presse est prévue à 11 heures ce mercredi.

Parmi les joueurs parisiens, Neymar a posté une vidéo des deux anciens coéquipiers sur son compte Instagram avec ces mots : "De nouveau réunis."

"C'est le joueur le plus fort du monde. Je suis ému et content à l'idée de l'avoir dans notre équipe", a indiqué pour sa part le gardien Gianluigi Donnarumma dans un entretien diffusé par Sky Italia.

Ca va faire mal de (le) voir sous un autre maillot" - Andres Iniesta

Des joueurs et anciens footballeurs ont également réagi, comme l'ancien coéquipier de Messi, Andres Iniesta, quelques heures avant l'officialisation du transfert. "Ca va faire mal de (le) voir sous un autre maillot", a-t-il confié à l'AFP. Celui qui évolue désormais au Japon souligne que "Leo incarne le Barça, après toutes ces années". "C'est un joueur qui transcende une équipe. Je n'ai jamais vu un joueur comme lui et je pense que je n'en verrai pas d'autre. Pour faire ce qu'il fait et pendant si longtemps...", a-t-il salué.

La joie des clubs de Ligue 1

Beaucoup de joueurs et d'entraîneurs des clubs français sont aussi ravis de voir arriver le sextuple Ballon d'or. Leurs supporters et eux-mêmes espèrent le voir fouler leur pelouse un jour. "C'est super", "Je trouve ça exceptionnel", "On va se régaler", "C'est grandiose", réagissent par exemple les supporters de Clermont au micro de France Bleu Pays d'Auvergne.

La nouvelle réjouit aussi Benoît Costil, gardien des Girondins Bordeaux : "C'est fou, vous imaginez que vous pouvez avoir une attaque Mbappé-Neymar-Messi en Ligue 1 ? Qui l'eût cru ? C'est fantastique !", avait-il indiqué avant même l'officialisation de son arrivée.

"Le public français et l'ensemble des clubs seront ravis de l'initiative du PSG. Lionel Messi fera rêver d'autres personnes donc c'est assez fabuleux ce qui nous arrive", a pour sa part estimé Laurent Nicollin le président du Montpellier Hérault.