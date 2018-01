Si l'US Concarneau peut espérer se qualifier pour le second huitième de finale de coupe de France de son histoire centenaire, elle le doit évidemment à son duo d'entraîneurs, Nicolas Cloarec et Pascal Laguillier.

Un club, quel que soit son niveau, ne peut connaître un succès durable sans un bon staff technique. A Granville, ce mardi, l'US Concarneau va vivre son quatrième 16e de finale de Coupe de France en cinq ans. En espérant revivre un huitième de finale, trois ans après celui remporté à Croix, près de Lille.

Pour préparer ce match, Pascal Laguillier s'est rendu jusqu'à Limoges, où il a assisté à la victoire (4-1) des Normands dans un duel de Nationale 2. De ce déplacement, Laguillier a ramené un rapport vidéo, visionné par les joueurs ce lundi soir, juste avant leur départ pour la Manche. Il l'avait fait à Houilles, au tour précédent. Il l'a fait si souvent ces dernières saisons.

A Concarneau, les rôles sont clairs. L'entraîneur en chef, le décideur, c'est Nicolas Cloarec. Depuis la montée en National 1, à l'été 2016, Pascal Laguillier l'épaule, supervise et décortique l'adversaire. La formule rencontre un certain succès, et pas qu'en coupe de France. Les champions d'automne 2016 de National restent sur sept victoires en neuf matchs.

Une relation entraîneur - entraîné "compliquée"

La première expérience entre les deux hommes remonte à 2008. Pascal Laguillier est limogé par l'US Concarnoise, malgré le maintien en CFA2 arraché par ses joueurs, dont un certain Nicolas Cloarec qui termine sa carrière. "On ne va pas le cacher, on a eu une relation entraîneur-joueur, entraîneur-entraîné, compliquée" avoue aujourd'hui Cloarec.

Mais quand ce dernier devient entraîneur à son tour, un an plus tard, un problème administratif l'empêche d'entraîner, et contraint le club a rappeler... Pascal Laguillier. "Concarneau, ce n'est pas Cloarec, reprend l'ex pro au FC Lorient. On a trouvé notre équilibre. Ce qui compte, c'est que ça tourne rond. On est différent, et c'est sans doute ce qui fait notre force."

"Je suis là pour l'embêter sur deux - trois détails. Mais ma mission, c'est de lui apporter un certain confort", complète Laguillier.

Ex-professionnel au Stade Quimpérois et au Gazélec d'Ajaccio, Pascal Laguillier a aussi entraîné au plus haut niveau fédéral. Pas qu'à Concarneau, à Quimper aussi. Et passer dans l'ombre ne l'a pas gêné. "Je ne veux pas son poste. Il est tranquille de ce côté là. Pour vivre heureux, vivons caché" tranche Pascal Laguillier.

Aujourd'hui, il est encore plus incontournable puisque Nicolas Cloarec passe son BEPF, le diplôme nécessaire pour entraîner dans les championnats professionnels. Le duo pourrait donc bien mener, encore plus haut, l'US Concarneau.