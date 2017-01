A Granville, la magie de la Coupe de France fait toujours recette

Après Avranches, Granville va tenter d'obtenir son ticket pour les 16es de finale de la Coupe de France de football. Les hommes de Johan Gallon reçoivent Angers (L1). Depuis l'épopée de la saison dernière, c'est une ville toute entière qui vibre pour son équipe.

"On a l'impression autour de nous qu'on doit gagner tous les matchs, même contre une Ligue 1". L'entraîneur granvillais Johan Gallon sait que lui et ses hommes sont attendus. Toute une ville, tout un département, allez... tout un pays, a encore en mémoire l'épopée de l'USG lors de la précédente édition. "Je commence simplement à savourer les instants de l'année dernière", confie le coach. Le parcours jusqu'en quarts de finale de la Coupe de France, la montée en CFA, et maintenant ce bon début de championnat (le promu manchois trône à la 4e place) et cerise sur le gâteau, la Coupe qui sourit à nouveau aux joueurs du Sud-Manche.

L'an dernier, un chocolatier a réalisé des créations sur le thème de l'USG. Cédric Yver récidive cette année. © Radio France - Pierre Coquelin

Cette fois, c'est donc Angers, une formation de Ligue 1, qui se dresse sur le chemin des Manchois pour ces 32es de finale. C'est d'ailleurs la première fois qu'une équipe de l'élite va fouler la pelouse du stade Louis-Dior. "Vous savez, les 'allez Granville allez Granville', les gens debout dans Louis-Dior, on a envie de les revivre ces moments, car c'est des moments extraordinaires. Nous on a envie d'emmener tout le monde avec nous, et pour ça il va falloir être en action, pas en réaction, et être audacieux", explique Johan Gallon.

"Les rois de Granville"

Dans la cité au célèbre carnaval, ils sont devenus les rois. Il y a un an, les vitrines à l'effigie du club maritime fleurissaient. Les maillots, les écharpes, les drapeaux... Tout était de sortie. Dans les boucheries, les coupes pour les meilleures tripes à la mode de Caen avaient des allures de Coupe de France. Chez un chocolatier, on retrouvait l'écusson du club sur des créations. Cédric Yver a d'ailleurs récidivé cette année, avec "des petits ballons chocolat noir, lait et blanc". "S'il réussissent à aller en 16es, ça va remettre la même dynamique que l'année dernière. C'est bon pour la région et la ville", commente-t-il.

Il y a une attente autour de nous qui devient de plus en plus grande, mais faut rester les pieds sur terre, dire au public qu'on est qu'une équipe de CFA. Oui, on fait des exploits, mais on a besoin d'eux, et il faut être vigilant. La victoire n'est pas garantie, mais dire qu'on va y aller à 100 %, j'en suis persuadé - J. Gallon

"C'est pas les rois du pétrole, c'est les rois de Granville !" - Anne, de la pâtisserie "A la tentation" Partager le son sur : Copier

A quelques pas de là, c'est un pâtissier qui a mis à l'honneur les joueurs de l'USG. En cette période d’épiphanie, pas étonnant de retrouver le poster des héros de l'an passé... sur des fèves, au milieu des galettes. "J'avais déjà mes fèves cette année, mais je me suis dit que c'est l'USG qui a vraiment le vent en poupe. [...] Ils ont tout Granville autour d'eux, des petits jusqu'aux vieux ! C'est pas les rois du pétrole, c'est les rois de Granville", sourit Anne. Reste maintenant à écrire une nouvelle page de leur histoire.

Granville-Angers, 32es de finale de la Coupe de France. Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Cotentin et francebleu.fr. Avant-match dimanche dès 16h30. Coup d'envoi à 17 heures.