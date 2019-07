Grégory Gendrey, attaquant du Stade lavallois : "c'est Dieu qui me donne la force"

Laval, France

Grégory Gendrey a quitté son île natale, la Guadeloupe, en 2009. Il débarque alors à Vannes qui évolue en Ligue 2. Le puissant joueur de 82 kilos change ensuite régulièrement de club : Compiègne, Charleroi (Belgique), Paris FC, la Bulgarie, Jura Sud, Fréjus, Chambly et enfin Créteil.

Le joueur à vocation offensive, gaucher, peut évoluer sur les côtés ou dans l'axe en pointe. Lorsqu'il était jeune, Grégory était fan des Brésiliens Rivaldo et Julio Baptista. C'était aussi un supporter des Girondins de Bordeaux, "car le club venait faire des détections en Guadeloupe et à chaque fois, je ressortais "renommé" puis j'allais faire des stages sur place et là aussi, je faisais partie des meilleurs jeunes donc ça me tient à coeur de supporter ce club."

Grégory Gendrey est aussi un homme très croyant. Catholique, il est devenu évangéliste lorsqu'il évoluait à Chambly il y a quelques années : "Dieu me donne la force pour oeuvrer. Et en même temps, je me donne les moyens pour être le plus performant possible et apporter ma pierre à l'édifice au sein du collectif. Mais le Seigneur est présent avec moi partout. Gloire à Dieu !".

L'autre pilier fondamental pour Grégory Gendrey, c'est sa maman. Elle a fait de lui le footballeur qu'il est devenu. "C'est le Potomitan" comme on dit chez nous aux Antilles, dit le footballeur en souriant. Potomitan, une expression créole qui désigne le soutien familial, l'individu autour duquel tout s'organise.