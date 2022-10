Grégory Thil reste au RC Lens et ne rejoindra pas l’OGC Nice

La saison rouge et noire n’est décidément pas un long fleuve tranquille. Après avoir annoncé mercredi les arrivées de Florent Ghisolfi et de Grégory Thil comme directeur sportif et recruteur, l'OGC Nice voit finalement le second lui filer sous le nez. Homme de confiance de Florent Ghisolfi à Lens, Grégory Thil était dans un premier temps d'accord pour le suivre dans l'aventure niçoise. Il va finalement prendre la suite de son ami à la direction sportive du RCL. Une volte-face annoncée ce samedi par nos confrères de L'Equipe, que nous sommes en mesure de confirmer.

Un coup dur pour Ghisolfi

Florent Ghisolfi viendra donc seul à Nice alors qu'il avait loué mercredi à l'occasion de sa conférence de presse d'adieu les qualités humaines et professionnelles de Grégory Thil. L'ancien buteur de Boulogne-sur-Mer occupait une place centrale dans le recrutement du RCL et il était destiné à prendre des responsabilités dans la cellule niçoise. Ce revirement est donc un coup dur pour Ghisolfi, qui doit encore négocier avec son club les conditions de départ puisqu'il est en CDI dans le Pas-de-Calais.