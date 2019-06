Coupe du monde fémine 2019 : à Grenoble, les volontaires formés pour être d'attaque pour accueillir les supporters

Grenoble, France

_"On est un des maillons de la sécurité ! Nous on fait les dernières vérifications avant de délivrer une sorte de passeport"_résume Carole, 48 ans, du rôle des volontaires en charge des accréditations. Dans son équipe, ils sont 30 a avoir été formés, lundi 27 mai, a leur mission pour la coupe du monde de football féminin.

On pourrait même dire qu'il se sont formés tout seul. Après une matinée théorique où il leur a été expliqué le rôle et l'importance des accréditations, les volontaires ont réalisé leurs précieux sésames tout seul pour se familiariser avec les machines avant le grand départ. "Ça a été difficile au départ, mais on s'y fait très vite", explique Nicole, 72 ans et doyenne des 207 volontaires grenoblois.

"Vu mon âge, puisque je suis la doyenne, ce sera une très belle expérience pour moi, parce que si ça se trouve je n'en verrai peut-être pas d'autre." - Nicole, 72 ans, doyenne des volontaires sur Grenoble.

Nicole est présente dans le monde du football depuis 32 ans. Elle et sa fille sont au GF38. Nicole est secrétaire alors que sa fille est joueuse. Se porter volontaire pour aider à l'organisation de la coupe du monde de football féminin était comme une évidence pour elle. Juliette Vachon est la responsable de l'équipe des volontaire, qui sont "très content et motivés pour aider sur l'ensemble des missions".

Les volontaires ont pris leurs marques avec ce qui sera leur espace de travail pendant la coupe du monde, situé dans la tente du FCG, à proximité du stade des Alpes. © Radio France - Bastien Thomas

Vecteur d'expérience

Participer à l'organisation de la coupe du monde comme volontaire, c'est aussi le moyen d'acquérir une expérience qui sera utile par la suite. C'est le cas de Kevin, 24 ans. Ce jeune grenoblois souhaite travailler plus tard dans l'événementiel lié au monde du sport. En septembre 2019, il va commencer un Master "Stratégies économiques du sport et du tourisme".

"Ça a un lien avec un projet professionnel donc je me sens particulièrement concerné par cet événement. Ça me permet aussi d'avoir un pied dedans et voir comment ça se passe", raconte-t-il. Par rapport à ses collègues, il aura une tâche supplémentaire. Celle de gérer l'équipe, "quelque chose de nouveau" pour lui qui ne connait presque rien du management.

Il fallait être opérationnel rapidement. Dès le lendemain, mardi 28 mai, le travail à commencé puisque l'espace a ouvert ses portes pour remettre les premières accréditations.

Les 207 volontaires seront pleinement mobilisés sur l'ensemble des cinq matchs qui se dérouleront à Grenoble. Certains iront même à Lyon après l'aventure grenobloise terminée. Lyon, où se joueront les deux demi-finales ainsi que l'ultime match, la grande finale.