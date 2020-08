Grenoble : Le stade des Alpes en configuration Covid

C'était le 6 mars dernier, Valenciennes venait battre sèchement le GF38 (3-1), avant que le rideau ne tombe sur sport professionnel. Six mois après, si la situation sanitaire est sur la mauvaise pente, le sport lui tente de reprendre avec les gestes barrières et les mesures sanitaires comme nouvelles règles du jeu. La deuxième journée de Ligue 2, ce samedi (19h) entre Grenoble et Toulouse est donc l'occasion pour le stade des Alpes d'inaugurer les nouvelles normes, qui resteront en vigueur tant que la crise sanitaire durera

Pas de dérogation préfectorale

La préfecture de l'Isère ayant refusé la demande de dérogation déposée par le GF38 et le FCG, les rencontres au Stade des Alpes se dérouleront, jusqu'à nouvel ordre, devant 5.000 spectateurs. Et encore pas tout à fait, il faut retrancher les personnes travaillant autour des match. Ainsi contre Toulouse, il y aura 500 "places" de prises par les joueurs et encadrement des deux équipes, les journalistes, et autres employés comme les agents de sécurité et d’accueil. Toutes les personnes présentes dans l'enceinte devront respecter les gestes barrières. Le masque sera obligatoire, et un siège sur deux a été condamné. Des agents supplémentaire seront présents dans les travées pour faire respecter ces règles.

"Tous le monde aura un masque dans le stade" Augustin Douillet, référent Covid au GF38

Des règles qui s'appliqueront aussi aux matchs de rugby du FCG, qui lui commencera sa saison le 5 septembre prochain avec la venue à Grenoble de Nevers.