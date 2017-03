Grenoble : Patrice Ciprelli condamné à un an de prison avec sursis pour importation illégale d'EPO

Patrice Ciprelli a été condamné cet après midi par le tribunal correctionnel de Grenoble à un an de prison avec sursis et 5800 euros d'amende. Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur, lors de l'audience en janvier dernier. Patrice Ciprelli était absent, ainsi que son avocat.

Patrice Ciprelli ne s'est pas déplacé cet après-midi au palais de justice de Grenoble pour entendre le jugement du tribunal correctionnel. Il a été reconnu coupable de "contrebande de marchandise prohibée" pour cause d'importation illégale d'EPO. Il a été condamné à un an de prison avec sursis et 5800 euros d'amende. Le tribunal a ainsi suivi les réquisitions du parquet. Entre 2008 et 2011, il avait acheté 33 boîtes ou flacons d'EPO, un produit dopant pour un peu plus de 3000 dollars, avec sa carte bleue ou celle de son épouse, la championne cycliste, Jeannie Longo. Il se faisait livrer chez sa mère ou un ami, pour brouiller les pistes.

Maitre Dupond-Moretti, l'avocat de Patrice Ciprelli, ne sait pas encore s'il va faire appel

L'avocat de Patrice Ciprelli, Maitre Dupond-Moretti, ne s'était pas déplacé, non plus. Mais il a fait savoir qu'il devait avant tout lire le jugement pour décider s'il ferait appel ou pas. Il a dix jours pour cela. A l'audience, il avait donné une leçon de droit aux magistrats en leur expliquant un peu doctement qu'il n'y avait pas d'affaire car ils s'étaient trompés de texte de loi. En gros, avant 2011, on n'avait pas besoin d'une ordonnance pour acheter de l'EPO, donc son client était innocent et il fallait le relaxer. Fermez le ban!

Le tribunal a reconnu qu'on ne pouvait pas faire son marché aux Etats-Unis ou en Turquie pour acheter de l'EPO - Maitre Mauriac

Cet après midi, au tribunal, il n'y avait que les deux avocats de la partie civile, la Fédération Française de Cyclisme, Maître Balestas et Maître Paul Mauriac. Ils étaient ravis de la décision. Maitre Mauriac a déclaré : "Monsieur Ciprelli est considéré comme un contrebandier car il est condamné au titre du code des douanes, mais ce n'est pas ce qui intéresse la FFC. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il n'ait pas admissible que l'on puisse faire son marché, acheter de l'EPO aux Etats-Unis ou en Turquie, alors que l'on entraine une icône du cyclisme féminin, à savoir Jeannie Longo" Et l'avocat ad'ajouter avec malice : " Je suppose qu'il y aura un matche retour. mais vous savez, les matches retour ne sont pas toujours gagnés d'avance" faisant ainsi référence à la cuisante défaite hier soir du PSG face au Barça.