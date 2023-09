Grenoble, première étape d'une série de quatre rendez-vous pour le SM Caen

En douze jours, le SM Caen va être confronté à un condensé de ce que peut offrir la Ligue 2 : la meilleure défense de Ligue 2 (Grenoble) ce mardi puis la deuxième meilleure attaque (Guingamp) samedi à domicile avant d'affronter cette fois à l'extérieur le mardi suivant l'une des grosses cylindrées du championnat (Bordeaux) et de finir chez un coriace pensionnaire taillé pour la lutte pour le maintien (Rodez). Le défenseur caennais Ali Abdi n'a pas tort d'évoquer un mini-championnat pour cette séquence de matchs resserrés.

"Il faut qu'on remette les points sur les i, qu'on revienne sur une dynamique de victoires. On a quatre matchs. C'est comme un petit championnat, estime le défenseur caennais. Comme quand tu joues les Coupes d'Europe ou les phases de poules de Coupe d'Afrique et contre de bonnes équipes."

Une mauvaise série à stopper

Battu pour la première fois de la saison à Laval (2-1) puis battu pour la première fois à domicile par Saint Etienne (1-2), Le Stade Malherbe Caen n'a plus gagné depuis près d'un mois et la venue de l'AC Ajaccio (3-0). Sans jouer en raison du report du match à Bordeaux, Malherbe s'est vu chassé du podium par leur adversaire de ce mardi.

Le casse-tête grenoblois

Il a fallu attendre la venue de Quevilly-Rouen-Métropole samedi dernier lors de la 7e journée pour voir Grenoble encaisser son premier but (2-1). Les Isérois malgré une difficulté à transformer leurs occasions (quatre nuls vierges de but à la suite) sont les derniers à ne pas avoir connus la défaite cette saison en Ligue 2.

"Contre Grenoble, cela va être un match difficile, prévient Jean-Marc Furlan. C'est une équipe qui fait beaucoup de pressing et qui joue l'offensive. La question c'est comment on arrivera à faire en sorte pour les faire basculer. Ils encaissent très peu de buts mais Why not. Pourquoi on ne marquerait pas?"

Une infirmerie encore remplie

Le coach caennais va devoir évidemment encore se passer de son meneur de jeu Bilan Brahimi. Avec l'absence d'Emmanuel Ntim qui s'ajoute à celle de Syam Ben Youssef, Jean-Marc Furlan devra recomposer sa défense centrale et titulariser pour la première fois Alexandre Coeff avec le capitaine Romain Thomas. La question est également de savoir s'il pourra récupérer sur le côté gauche son milieu offensif Yoann Court. La participation de Quentin Daubin est également incertaine.

Le groupe et le onze probable du SM Caen : Anthony Mandréa , Yannis Clementia - Valentin Henry, Alexandre Coeff, Ali Abdi, Romain Thomas, Diabé Bolumbu - Quentin Daubin, Brahim Traoré, Djibril Diani,, Mathias Autret, Yoann Court, Godson Kyeremeh, Hianga'a Mbock - Tidiam Gomis, Caleb Zady Séry, Mickaël Le Bihan , Alexandre Mendy,

SM Caen - Grenoble à suivre ici ce mardi soir

