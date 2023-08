Grenoble se déplace à Saint-Etienne, un derby pour commencer la saison de Ligue 2

Grenoble plonge directement dans le chaudron pour commencer la nouvelle saison de Ligue 2 ! Ce samedi à 15 heures, le GF 38 se déplace sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard, à Saint-Etienne. "Ce sera la saison peut-être la plus relevée avec quand même beaucoup de clubs qui sont descendus de Ligue 1 (4 la saison dernière), note l'entraineur Vincent Hognon, plus des équipes qui sont toujours là comme Saint-Etienne, Bordeaux, - Caen, Auxerre, Paris FC... Il y a beaucoup de grosses équipes, ça va batailler jusqu'au bout et il y aura beaucoup moins de ventre mou (...). Moi je suis d'abord dans une optique de progrès dans le jeu."

"Donner la meilleure image possible"

Premier match, donc, chez le voisin stéphanois, mais avec une limitation du nombre de supporteurs : seuls 250 membres des Red Kaos sont autorisés à faire le déplacement en raison d'un l'arrêté préfectoral, une déception pour le technicien du GF 38. Les supporteurs grenoblois devront donner de la voie dans un stade de 20 000 personnes... Brice Maubleu, gardien et capitaine du GF 38, reste optimiste : "on les a quand même entendu l’année dernière malgré les 20 000 Stéphanois ; on espère ne pas les décevoir et donner la meilleure image possible !" Brice Maubleu entame sa 10e saison consécutive au GF38, club avec lequel il a prolongé jusqu'en 2026 : "je suis là pour défendre le foot à Grenoble, dit-il (...). L’objectif c’est vraiment d’aider mon club." Et le gardien de rappeler qu'en 2014, Grenoble était en CFA. Alors pourquoi pas aller encore plus haut ?