"Grinta Club", une nouvelle association de supporters du Nîmes Olympique

"J'insiste bien sur le mot association, ce n'est pas un nouveau club de supporters" ,martèle Jean-Jacques Bourdin, président du tout nouveau groupe baptisé "Grinta Club". Une association de supporters qui assume clairement défendre le nouveau projet sportif et économique du Nîmes Olympique, qui évolue cette saison encore en Ligue 2. "L'association va servir de vecteur au rayonnement du club. L'objectif est de donner à ce club ce qu'il a perdu depuis 20, 30 ans : un rayonnement local, régional et national" explique le président de l'association. Pour le trésorier du "Grinta Club", Philippe Gas, l'association "affirme clairement son adhésion au projet de Rani Assaf". Limpide. Le message est on ne peut plus clair.

Philippe Gas, trésorier du "Grinta Club" Copier

Un adhésion et plusieurs avantages

"Mieux qu'un abonnement" c'est le slogan pour adhérer à l'association. La carte coûte 20 euros à l'année. Les supporteurs bénéficient alors de plusieurs avantages : choisir sa place en tribune, un tarif préférentiel sur la billetterie, des remises sur la boutique du stade et un représentant au conseil d'administration du club. En terme de tarif préférentiel, un billet en tribune Nord coûtera 20 euros au lieu de 25, 10 euros en tribune Sud au lieu de 17.

Le "Grinta Club" met également en avant un objectif social en participant à la distribution de places pour les faibles revenus, comme le font déjà certains clubs de supporters un peu partout en France et en Europe.

Une association de supporters, pas un club

La nuance a été martelée une bonne dizaine de fois pendant la conférence de presse. "Elle ne remplacera ni les Némausus 2013, ni les Gadiators 1991, ni le Club central, on n'a pas l'objet d'animer une tribune" insiste David Bracher, le vice-président de l'association.

Depuis la saison dernière, les clubs de supporters sont en conflit avec la direction du Nîmes Olympique. Pour Cyril Roure, le président des Némausus 2013, cette nouvelle association est "une mascarade".

Cyril Roure, président du club de supporters Némausus 2013 Copier

Des tensions qui risquent de continuer cette nouvelle saison. Rani Assaf, le propriétaire du club, a de nouveau pris la décision de fermer le pesage Est jusqu'à la démolition du stade des Costières.

Les Crocos joueront leur premier match samedi 30 juillet à domicile, contre Caen.