Gros dispositif de sécurité autour du match Nîmes / OM

Il y aura "plusieurs unités de CRS", soit plusieurs centaines de policiers et de gendarmes mobiles mobilisés pour encadrer les supporters lors du match de foot entre Nîmes et l'Olympique de Marseille ce vendredi. C'est une rencontre de la 27e journée de Ligue 1. Lors du match aller, des débordements avaient éclaté entre forces de l'ordre et supporters des Crocos. Cette fois, pour le retour à Nîmes, 400 supporters marseillais -pas 1 de plus !- ont été autorisés de déplacement dans le Gard.

Des contremarques pour les 400 marseillais

Selon le Préfet du Gard, la "prise en charge des bus des supporters marseillais" est organisée depuis Marseille. "On leur distribue des contremarques qui leur permettent d'accéder au stade, explique Didier Lauga. Il y en aura exactement 400. Ils accéderont ensuite au stade dans les meilleures conditions (..) ce ne sont pas des publics stables ni faciles à gérer, donc on a pris des dispositions pour que tout se passe bien"

Le match entre le Nîmes Olympique et l'OM ouvre le bal de la 27e journée de Ligue 1. Le coup d'envoi est prévu ce vendredi à 20h45.