Grosse frayeur pour l'OM qui bat Brest (2-1) et reste 2e

Dominateurs comme rarement, les footballeurs marseillais s'imposent in extemis et en se faisant peur, face à Brest. Une 4e victoire de suite qui permet à l'OM de consolider sa 2e place de L1 après 15 journées. Le double défi de la semaine à venir (Angers 3e, Bordeaux, 4e) s'annonce excitant!

Marseille, France

Définitivement, André Villas-Boas est un génie!

L’entraîneur portugais de l'OM restera à jamais celui qui aura, le premier, réussi à ce que Némanja Radonjic (23 ans) marque des buts avec le paletot bleu et blanc. Jamais le serbe, au potentiel immense, mais au déchet monumental, n'avait encore scoré en un peu plus d'un an à l'OM (29 matches). Il vient de marquer deux fois coup sur coup.

Et sa dernière réalisation, ce vendredi soir, est doublement exceptionnelle. Parce qu'elle permet à l'OM de repasser devant à la dernière seconde, alors que Brest venait d'égaliser (88e) contre le cours du jeu et que sa frappe enroulée du droit dans la lucarne bretonne est une merveille (89e).

"La saison dernière, ce match-là, on l'aurait perdu": Steve Mandanda, gardien et capitaine de l'OM

Les 50 000 spectateurs du Vélodrome ont encore vibré avec cet OM au grand cœur, qui ne lâche jamais mais qui aurait largement du ce mettre à l'abri avant avec la bagatelle de 34 tirs, un record depuis 6 ans en Ligue 1. 34 frappes au but pour seulement 10 de cadrées, dont celle, victorieuse, de Bouna Sarr (56e). Le ratio est famélique et aurait pu donner des regrets aux marseillais.

3 poteaux pour l'OM, 2 pour Brest

Nemanja Radonjic est entré à 17 minutes de la fin pour donner la victoire à l'OM © Maxppp - David Rossi

Mais à l'image de ce dénouement et de ce but de Radonjic (89e), rien ne peut arriver à cet OM. "Il y a quelques signaux positifs car ce match-là, la saison dernière, on l'aurait perdu reconnait Steve Mandanda. Et _aujourd'hui, même si on s'est fait peur, même si on doit retenir la leçon, même si, même si... On gagne et c'est le plus important._"

L'OM se présentera en position de force à Angers (3e), mardi

Déjà buteur la semaine passée, à Toulouse (0-2), pour la première fois en 1 an et demi à l'OM, Radonjic vient donc d'en enfiler deux en 2 matches. "Il peut mal jouer et marquer analyse le milieu de terrain défensif Kévin Strootman, qui n'est plus surpris avec le serbe aux jambes de feu. Contre Toulouse, il a perdu 5 ballons, tout le monde et énervé puis il prend le ballon et marque. Moi, ça me va."

Le calin entre Payet et Bénédetto sur l'ouverture du score de l'OM © Maxppp - David Rossi

Avec ce but de fada de Radjonjic, l'OM est certain de demeurer 2e après cette 15ème journée de Ligue 1. Aussi, les marseillais, 4 succès enchaînés et 28 points, se concoctent une semaine très excitante, ponctuée de deux sorties alléchantes.

Ils vont tester leur montée en puissance à Angers (3e) et devant Bordeaux (4e), leur deux poursuivants. Deux clubs qui pourraient apprendre à parler serbe si Radonjic poursuit de la sorte...