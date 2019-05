Grosse mobilisation des supporters de l'AJ Auxerre pour assurer le maintien en Ligue 2

Auxerre, France

Une écharpe, un maillot ajaïste ou même un maquillage aux couleurs du club icaunais...

Chaque supporter qui se présentera devant le stade Abbé Deschamps, ce vendredi soir, avec du bleu et blanc sur lui profitera d'une place à 5 euros. Les dirigeants du club comptent sur une enceinte auxerroise bien garnie pour pousser derrière les hommes de Cédric Daury, qui jouent leur survie en Ligue 2 sur ce dernier rendez-vous de la saison face à Valenciennes, 13ème et sauvée depuis la semaine dernière.

15 000 spectateurs attendus, 10 000 drapeaux distribués

La donne est simple pour l'AJA: Une victoire ou un match nul lui "suffisent" pour assurer son maintien. En cas de défaite des icaunais, il faudrait que les trois autres clubs à la lutte avec l'AJA, le Gazélec Ajaccio (à Troyes), l'AC Ajaccio (au Paris FC) et Sochaux (à domicile contre Grenoble), l'emportent. L'AJA a 1,25% de chances de se retrouver en barrages. Car les icaunais, quoi qu'il arrive ce vendredi, ne peuvent être relégués.

Paolo, supporter de l'AJA qui a déserté le stade: "je serai là pour les soutenir. On oublie un peu ce qui s'est passé, mais bougez-vous le cul pour faire honneur à ce maillot."

Et les supporters, qui pourront encourager les ajaïstes grâce aux 10 000 drapeaux posés sur les sièges du stade, souhaiteraient éviter de trop trembler. Certains d'entre eux seront d'ailleurs au stade pour la première fois depuis longtemps. "Pour les soutenir lâche d'entrée Paolo, fan depuis quatre décennies mais qui ne vient plus à l'Abbé Deschamps car dégoûté que l'AJA ait perdu son identité.Je ne veux vraiment pas qu'il descendre en national, car s'ils descendent, on va définitivement perdre l'AJA et on ne l'a reverra jamais à ce niveau-là. Et ils ne pourront pas remonter en 1ère division (Ligue 1) sans supporters. Je travaille à la ville d'Auxerre, j'en parle autour de moi et je veux qu'il y ait un maximum de monde. Ce sera un plus pour eux. On oublie un peu ce qui s'est passé, on est là, mais bougez-vous le cul pour faire honneur à ce maillot, à cette ville, à cette région!"

Cédric Daury (à gauche) avait déjà assuré le maintien de l'AJA à la dernière journée en 2017 © Maxppp - Jérémie FULLERINGER

Cédric Daury, entraineur de l'AJA: "on a vraiment besoin de nos supporters sur ce match."

Ce bel élan populaire devrait faire chaud au cœur des joueurs auxerrois. Eux qui sont passés à côté de leur saison et qui voient le stade se désemplir de plus en plus (5 700 spectateurs de moyenne). Eux qui comptent aussi sur ce soutient pour se libérer. "On sait que ce qui pend au nez du groupe, c'est d'être crispé souligne Cédric Daury. Dans ce que l'on a gommé, c'est d'être encore plus en confiance et se lâcher poursuit l'entraineur. Et c'est aussi l'environnement qui le créer. Notre public, nos supporters, vont répondre présent et on les remercie. Et on a vraiment besoin d'eux sur ce match. _On doit sentir cet engouement: ne faire qu'un mais être très nombreux à ne faire qu'un!_"

L'entraineur auxerrois qui mise aussi beaucoup sur l'état d'esprit de sa bande sur ce genre de rendez-vous si particulier, car amplis de pression. "Il faut donner le maximum, tout ce que l'on a pour s'imposer précise Cédric Daury, qui ne veut pas se contenter d'un match nul qui maintiendrait son équipe. On sait que l'on aura en face de nous une équipe libérée, et c'est très piégeux. _Il nous faut ce supplément d'âme, se transcender encore plus car il y a un vrai danger._"

Composition d'équipe probable de l'AJA: Michel - Goujon, Tacalfred, Souprayen (cap), Boto - Fomba, Touré - Barreto, Mancini, Philippoteaux - Dugimont.

