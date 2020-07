Le milieu de terrain offensif Rony Lopes passe du Seville FC à l'OGCNice

Il s'appelle Marcos Paulo Mesquita Lopes dit Rony Lopes. Ce milieu de terrain plutôt tourné vers l'attaque arrive du Séville FC qui le prête avec option d'achat. Le joueur a 24 ans et c'est du solide ! Passé par l'AS Monaco de 2015 à 2019, il avait terminé meilleur buteur du club avant de rejoindre l'Espagne. Toutefois, le portugais n'a jamais trouvé sa place en Ligua. Aujourd'hui Rony Lopes revient donc sur la Côte d'Azur. Il devrait passer rapidement une visite médicale et être intégrer à l'effectif le plus vite possible. Une compétition européenne l'attend. Avec ce nouveau recrutement, l'OGCNice se prépare très sérieusement à son nouveau statut européen. Il vient compléter les arrivées estivales: Robson Bambu, Flavius Daniliuc, Hassane Kamara, le milieu Morgan Schneiderlin et l'attaquant Amine Gouiri.