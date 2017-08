Guillaume Gillet quitte le FC Nantes pour le club grec de l'Olympiakos

Le Belge voulait quitter le FC Nantes, c'est fait. Guillaume Gillet quitte les Canaris après une saison et demi à la Beaujoire. Le milieu de terrain international rejoint le club grec de l'Olympiakos. Il souhaitait surtout retrouver son ancien entraîneur, Andernecht.

Guillaume Gillet le disait depuis plusieurs semaines, un bras de fer s'était engagé avec le président du FC Nantes Waldemar Kita. Le milieu de terrain belge le remporte finalement. A 33 ans, l'ancien capitaine des Canaris rejoint le club de l'Olympiakos, 44 fois champion de Grèce. Après avoir disputé tous les matchs de Ligue 1 la saison dernière, Guillaume Gillet s'est engagé jusqu'en 2019, plus une année supplémentaire en option.

Banc de touche et nouvel entraîneur

Son contrat avec le FC Nantes devait prendre fin en 2018, mais le départ de l'ancien entraîneur Sergio Conceiçao et sa mise sur le banc de touche par le nouveau coach Claudio Ranieri a changé la donne. "Je suis très heureux d'être ici. Le processus a été long et difficile mais je suis heureux d'avoir signé. Je suis impatient de découvrir mes nouveaux coéquipiers et d'atteindre nos objectifs", a déclaré Gillet, cité par le club.

Le Belge quitte donc la Ligue 1 pour le championnat grec, et surtout dans l'espoir de jouer en Ligue des Champions. L'Olympiakos s'apprête à disputer les barrages contre les Croates de Rijeka.