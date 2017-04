Guillaume Gillet restera-t-il au FC Nantes ? Ca dépend de l'avenir du coach Sergio Conceiçao.

Le milieu de terrain belge, en contrat jusqu'en 2018, a dit souhaiter discuter rapidement de son avenir avec la direction du FC Nantes, et ajouté, lors de la conférence de presse d'avant-match, avoir "très envie de continuer à travailler avec le coach" Sergio Conceiçao.

A cinq journées de la fin de la saison de Ligue 1, Guillaume Gillet a évoqué, ce jeudi, son avenir personnel. Le milieu de terrain belge, l'un des joueurs en forme du FC Nantes depuis le début de l'année, a d'abord "coupé court tout de suite aux rumeurs" dans la presse belge, concernant son éventuel transfert vers le Standard de Liège.

Guillaume Gillet, en contrat jusqu’en 2018 avec les Canaris, a également été interrogé sur son avenir au FC Nantes, club qu'il a rejoint lors du mercato d'hiver en janvier 2016. Il a d'abord émis le souhait de discuter rapidement avec la direction du club."Il me reste un an de contrat. Et à 33 ans, un an, ce n'est pas confortable", a expliqué l'ancien Bastiais, laissant clairement entendre que s'il reste chez les Canaris la saison prochaine, il souhaiterait prolonger son contrat.

Moi, jouer au Standard de Liège ? Il y a un pas que je franchirai jamais !" Guillaume Gillet (FC Nantes)

Surtout, Guillaume Gillet a lié son propre avenir à celui de Sergio Conceiçao. L'entraîneur portugais, arrivé au FC Nantes en décembre 2016, a signé un contrat de deux ans, mais on ne sait pas encore s'il sera sur le banc des Canaris la saison prochaine. Guillaume Gillet qui estime avoir vécu "une résurrection" avec l'arrivée du Portugais ne tarit pas d'éloges à son égard : "je ne suis pas loin de dire que c'est l'entraîneur avec lequel je me sens le mieux au quotidien et pendant les matchs".

J'adore sa façon de faire. J'ai très envie de continuer à travailler avec le coach." Guillaume Gillet à propos de Sergio Conceiçao

Guillaume Gillet a détaillé toutes les qualités qu'il prête à celui qui l'entraîne depuis quatre mois. "Il ne lâche rien, il est au taquet du matin au soir, même pendant les mises au vert.", a détaillé le joueur belge : "il note tout ce qu'il voit et qui ne lui plaît pas. Et il essaie d'améliorer les choses et de sans cesse repousser les limites. Par exemple, on pourrait se contenter actuellement de la dixième place mais pour lui, ce n'est pas suffisant, et ça j’adore !