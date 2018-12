Guillaume Mauduit, entraîneur de l'équipe de Challans, invité d'"une Semaine en Ballon"

Une semaine en ballon, l'émission 100% foot 100% web de France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne, en collaboration avec France 3 Pays de la Loire. Guillaume Mauduit, l'entraîneur de Challans, est l'invité de cette émission entièrement numérique cette semaine.

Guillaume Mauduit, l'entraîneur de Challans, revient avec nous sur le parcours de son équipe en coupe de France. Le club vendéen, deuxième de Nationale 3, est encore en lice. Il affrontera Niort pour le 8e tour de la compétition, le 9 décembre prochain.

Tous les jeudis, Anthony Brulez et David Jouillat de France 3 Pays de la Loire évoquent avec leur invité l’actualité du football dans la région, en particulier pour les trois clubs du championnat national (Cholet - Le Mans - Laval) et les deux clubs de Ligue 1 (Angers SCO – FC Nantes). Dans le "vestiaire", un véritable vestiaire d’amoureux du football, place à une sélection d’images et de témoignages recueillis sur les réseaux sociaux. Les journalistes de France Bleu nous livrent leurs analyses avant chaque journée de championnat.

À retrouver aussi, la chronique hebdomadaire d’Olivier Quint, ancien footballeur professionnel.