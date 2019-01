Guingamp accueille un autre mal classé de Ligue 1 en demies-finales de la Coupe de la Ligue

Lucas Deaux, Yeni Atito Ngbakoto et Etienne Didot célèbrent la victoire sur le PSG

Guingamp - France

Un duel de bas de tableau pour les demies-finale de la Coupe de la Ligue de football. Après avoir battu le PSG au bout d'un match renversant, Guingamp jouera à Roudourou le 29 ou le 30 janvier.

"De toute façon le pire tirage on l'avait déjà eu en tombant sur le PSG!" - Jocelyn Gourvennec

Son adversaire ? Monaco, une petite place au-dessus de la lanterne rouge de la Ligue 1. Les Monégasques ont sorti Rennes mardi soir aux tirs aux buts. "On connaît bien", réagit l'entraîneur Jocelyn Gourvennec, "on va se préparer et tout faire pour se qualifier".

Bordeaux jouera à Strasbourg fin janvier.