Guingamp - Caen : 4 cars et 300 places supplémentaires pour les supporters caennais

Caen - France

Le stade Malherbe détenait 400 tickets pour son prochain match à Guingamp, ce samedi pour le compte de la 35ème journée de Ligue 1. 165 réservés pour le MNK ont été écoulés hier, le restant a été pris d'assaut ce mardi matin. En un demi-heure à peine, la billetterie s'est retrouvée à court de billets pour cette rencontre capitale dans l'optique du maintien.

🚨 On vient de trouver 300 places supplémentaires et 4 nouveaux bus 🔥🔴🔵



⌚️ Déplacement toujours offert à partir de 17h à la boutique.



TOUS À ROUDOUROU 🙌🏽💥 https://t.co/uN3cnpWCSS — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) April 30, 2019

Hier lundi, le club normand avait annoncé une opération "Tous à Roudourou", proposant de convoyer gratuitement les supporters malherbistes en car, samedi prochain. Ce mardi matin, l'engouement était tel qu'une centaine de fans a du quitter la boutique sans le précieux sésame, sans possibilité de faire le déplacement en car.

Pour contrer ce désarroi, le SMC a vite réagi. Les dirigeants ont réussi à trouver 300 places et 4 autres bus. Les déçus du matin pourront être les heureux de ce soir puisqu'il sera possible de retirer les billets et de s'inscrire pour le déplacement à partir de 17h, à la boutique du stade d'Ornano. D'autres tickets seront aussi disponibles dans la Manche avant vendredi.