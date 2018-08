Cet été, le club de foot d'En Avant Guingamp se transforme. Un nouveau centre d'entraînement sort de terre, et le stade du Roudourou est rénové. La tribune Super U peut désormais accueillir 550 spectateurs en plus. Certains riverains se plaignent de ne plus voir le match depuis leur balcon.

Guingamp, France

Sur la rue du Manoir, certains immeubles suffisamment hauts offraient jusqu'à présent une vue sur le stade du Roudourou. Les soirs de matches, certains riverains pouvaient se réunir chez eux et assister à la rencontre. "On ne voit plus que de la tôle", regrette ce locataire. "Ils auraient pu au moins nous laisser un espace pour regarder !"

Au Lapin Rouge, une centaine de personnes attendues

Ce supporter déçu envisage de regarder le match au bar du Lapin Rouge, avec une bande d'amis. Derrière le comptoir, Jocelyne Michard secoue la tête. "On ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs... Ces travaux, c'est une bonne chose pour le club. Et puis au moins, le vent et la pluie passeront moins facilement dans les tribunes", commente la patronne. Certains soirs de matches, pas moins de 150 clients se rassemblent pour suivre les rencontres sportives.

Mon pronostic ? Match nul !

Jocelyne Michard attend le match de samedi avec impatience. Guingamp reçoit le Paris-Saint-Germain, après avoir perdu un premier match face à Saint-Étienne. "Mon pronostic ? Match nul, un partout !"