Guingamp en finale de la Coupe de la Ligue : les supporters ont déjà leurs places !

"J'avais même déjà pris ma place avant" Alexandre est du genre "ceinture et bretelles", il a préféré prendre ses précautions pour avoir une bonne place au stade Pierre Mauroy à Lille. Pas question de louper ça et, mardi soir, bien sûr, il y croyait dur comme fer :

Contre Monaco, c'est une victoire à la guingampaise

"C'est une victoire à la guingampaise ! En première mi-temps, une équipe fébrile... et une deuxième mi-temps comme on aime les voir. Quand les choses s'enclenchent, il peut se passer des choses !" Ce mardi soir, il y a eu des frissons, on l'entend encore dans la voix d'Alexandre.

Déjà en finale en... 97 !

"Depuis l'exploit contre le PSG, j'avais coché la date du 30 mars avec mon père. J'avais prévu un repas avec mon club de foot, mais on ira à Lille !" Et quand on demande à Alexandre (29 ans) s'il a vu les deux autres finales, il vous corrige tout net : "Même les trois autres !" parce que, même en culottes courtes, il n'avait pas manqué la première finale, perdue celle-ci, par l'équipe pourtant héroïque de Coco Michel dans les années 90.

"Pas une mauvaise idée" de la jouer ailleurs, cette finale-là

"Maintenant, la Coupe de la ligue est un peu à part, par rapport à la Coupe de France, donc je ne suis pas contre le principe de délocaliser la finale de la Coupe de la ligue en province, ça permet aussi à d'autres gens de voir des finales et ça peut être l'occasion de communier avec des gens différents. C'est surtout sur la limitation des places qu'il faudra gérer rapidement."

Le Stade de France ? On commence à connaître ! C'est très bien de changer ! - Ronan

Pour cet autre supporter, Ronan : "il y a de fortes chances que j'y aille, parce que là, c'est vraiment un parcours incroyable qu'ils nous font. Guingamp a cet esprit de coupe. Ce serait génial de ramener ce trophée qu'on n'a pas encore en Bretagne. Lille ? C'est très bien de changer, j'ai une super impression des gens du nord et du stade Pierre Mauroy. Le Stade de France on connait, ça fait deux fois qu'on y va, et qu'on y gagne. C'est une bonne chose, ça va nous faire traverser la France... ça peut en tout cas nous aider et nous donner un peu de peps et de tonus pour continuer à supporter l'équipe qui là en a bien besoin en championnat."