Niort, France

Guingamp, c'est un club qui a remporté la coupe de France à deux reprises (2009 et 2014), un habitué de la compétition qui ne prend jamais ses adversaires à la légère... C'est un gros défi qui attend les Chamois.

Le match à suivre ici :

L'entraîneur niortais Denis Renaud ne dit pas autre chose. "On tombe contre une Ligue 1 à l'extérieur, une équipe très respectueuse de cette compétition, qui fait les choses sérieusement, avec beaucoup de vitesse, d'explosivité, des attaquants comme Jimmy Briand, très efficaces dans la surface... Malgré tout, on y va pour passer, créer l'exploit. La réalité de la coupe dépasse celle du championnat."

Un outsider très motivé

Un match excitant pour Jimmy Roye. Le milieu niortais est de retour. Il estime que "la pression est sur Guingamp, _les Bretons sont favoris_. Nous sommes l'outsider de cette affiche. Si on fait jeu égal ou que l'on parvient à leur faire mal sur un temps faible, ils peuvent se mettre à douter, et nous, à y croire. Tout est possible. On veut une victoire pour aller plus loin et ramener une belle affiche à la maison au prochain tour".

Défense remaniée

Guingamp-Niort, coup d'envoi à 18h. Un match à vivre dès 17h30 en intégralité sur France Bleu Poitou. Les Chamois se déplaceront avec trois gardiens (Alexandre Olliero, le nouveau portier recruté en provenance de Nantes, était toujours en attente de qualification ce vendredi). La défense niortaise sera également remaniée puisque Rivieyran est suspendu, Choplin blessé et Da Costa, malade.

Le groupe niortais

Bouchard, Olliero, Puaud-Canard - Sans, Batisse, Paro, Bena, Brison, Diabaté, Agouazi, Bourhane, Dembele, Roye, Grange, Diakité, Leautey, Lamkel Ze, Djigla, Dona Ndoh, Vion.