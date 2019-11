Guingamp - SM Caen : ça devrait cartonner

Guingamp reçoit le SM Caen ce vendredi soir à 20h lors de la 16eme journée de Ligue 2. Les quatre précédentes confrontations entre les deux formations se sont conclues en championnat par un score sans but. IL serait surprenant au vue des statistiques que la rencontre se termine sans but cette fois.

Depuis la victoire du SM Caen à Guingamp le 04 février 2017 (But de Yann Karamoh), les deux équipes enchaînent les matchs sans but à chaque fois qu'elles s'affrontent en championnat.

Cela fait quatre matchs (et donc près de six heures de foot!) qu'aucun des deux adversaires n'a réussi à trouver la faille.

Statistiquement, cela devrait changer ce vendredi soir lors de la 16eme journée de Ligue 2.

Deux défenses poreuses....

En encaissant quatre buts supplémentaires au Havre, Guingamp a pris la place peu glorieuse de deuxième plus mauvaise défense de Ligue 2 au SM Caen (20 buts encaissés). Seul Le Mans (26 buts) fait pire que les Normands et les Bretons.

En quinze journées, le Stade Malherbe n'a gardé que trois fois ses buts inviolés. Cela n'est arrivé que quatre fois pour les Guingampais.

... et des attaques mordantes

Seul Lens a marqué plus de buts que Guingamp (23 buts) en championnat de Ligue 2. Les Bretons ne sont pas loin de tourner à une moyenne de deux buts par match à Roudourou (14 buts en huit journées).

Parti de plus loin sous l'ère Rui Almeida, le Stade Malherbe coaché par Pascal Dupraz carbure à un peu moins de deux buts par rencontres (11 buts en six journées).

Le besoin d'un résultat

La saison passée, les footballeurs caennais étaient clairement venus chercher un nul et bloquer le retour des Guingampais dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.

Cette saison, les deux clubs veulent oublier la frustration du dernier résultat et glaner des points pour ne pas se faire encore plus distancer par le Top 5 de la Ligue 2.

Qui pour succéder à Yann Karamoh?

Côté caennais, seuls les milieux de terrain ont marqué cette saison à l'exception de Niccholas Gioacchini. Le triplé de Jessy Deminguet contre Le Mans le place en candidat idéal mais pourquoi pas le premier but de Benjamin Jeannot, de Caleb Zady-Séry ou de Malik Tchokounté en championnat sous les couleurs du SM Caen?

Ils ne sont que six malherbistes à avoir inscrit un but en championnat cette saison et l'un d'entre eux est resté à la maison (Nicholas Gioacchini, Jessy Pi, Jessy Deminguet, Anthony Gonçalves, Prince Oniangué et Baïsama Sankoh absent du groupe).

