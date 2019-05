Guingamp, première équipe de Ligue 1 reléguée la saison prochaine en Ligue 2

Direction la Ligue 2 la saison prochaine pour Guingamp. Les Bretons ont raté un penalty à la dernière minute dimanche et sont restés sur un score nul (1-1) à Rennes. L'En-Avant Guingamp évoluait depuis six saisons en Ligue 1, depuis 2013-2014.

à lire aussi Ligue 1 : les résultats et le classement de la 36e journée

Avec les victoires de Dijon (19e avec 31 points) et surtout de Caen (18e avec 33 points) samedi soir, Guingamp ne peut plus atteindre la 18e place et les barrages. Cette place de barragiste sera disputée lors des deux dernières journées par Dijon, Caen, mais aussi Monaco (17e avec 33 points) et Amiens (16e avec 35 points), ces deux derniers s'affrontant à Louis-II la semaine prochaine.

Au coup de sifflet final, les joueurs en blanc se sont effondrés sur la pelouse et le penalty raté par Marcus Thuram dans les toutes dernières secondes du match, qui aurait pu maintenir en vie un espoir aussi mince fut-il, aura une place à part dans la dramaturgie d'une saison où rien n'aura souri.

Les Bretons, derniers de Ligue 1, n'ont mathématiquement plus aucune chance de sortir de la zone de relégation d'ici à la fin de saison, alors qu'il leur reste encore deux matches à disputer.