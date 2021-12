Gurgy : pour Noël, le club de foot sort son propre album de vignettes style Panini

L'AS Gurgy va sortir, pour les fêtes, un album façon Panini avec vignettes autocollantes à l'effigie de ses joueuses et joueurs, bénévoles, dirigeants et sponsors. L'idée ? Fédérer autour du club de foot local et faire en sorte que les jeunes licencié-e-s s'éclatent à compléter leur collection.

Le président-joueur de l'AS Gurgy, Mathieu Delahousse (g.) pose avec deux jeunes du club, Damien (c.) et Chamsdine (d.), pour présenter le futur album façon Panini du club de foot. 169 vignettes autocollantes sont à collectionner.

Vous vous souvenez des vignettes Panini de foot ? Ces cartes autocollantes pour remplir des albums qui restaient toujours incomplets parce qu'il vous manquait toujours UNE vignette, LA vignette. Celle de Michel Platini, Zinédine Zidane, ou Christophe Cocard... Et bien figurez-vous que le petit club de foot du village de Gurgy, 1 700 habitants, va sortir, juste avant Noël, son premier et propre album sur le modèle Panini !

Au lieu d'avoir Messi, Neymar et Benzema en stickers à s'échanger, on aura Martine, Didier et Damien de Gurgy ! - Mathieu Delahousse, président-joueur de l'AS Gurgy

En tout, 36 pages. Et 169 cartes autocollantes à collectionner. C'est Mathieu Delahousse, jeune président-joueur (29 ans) de l'AS Gurgy qui est à l'initiative. "Petit, mon père m'emmenait au bar-tabac du coin pour m'acheter des vignettes Panini. J'étais fan. L'idée de reproduire ce genre d'album à notre échelle est venue après un match, dans les vestiaires, un dimanche après-midi, avec les seniors. C'était surtout pour les enfants, les jeunes du club. Au lieu d'avoir Messi, Neymar et Benzema en stickers à s'échanger, on aura Martine, Didier et Damien de Gurgy ! Donc c'est plutôt cool."

Les licenciés du club (environ 135) ont tous un sticker autocollant à leur effigie. "L'album et les cartes à collectionner seront aux couleurs du club, fuchsia et noir. C'est important, insiste Mathieu Delahousse. En tout, il y aura huit équipes de jeunes, féminines et séniors." Sponsors, dirigeants et bénévoles ne sont pas oubliés et auront eux aussi droit à leur trombine dans cet album qui met à l'honneur l'histoire du club, fondé en 1976, et qui a été conçu par la société Triple M, basée en Savoie et spécialisée du genre.

On sera affiché comme des starlettes, et on en est heureux ! - Chamsdine, jeune licencié de l'AS Gurgy

Damien, 13 ans, et qui joue en U15 à l'AS Gurgy, trouve l'idée "très bonne". "Je vais essayer d'acheter toutes les cartes, dit-il. Je ne vais peut-être pas réussir à toutes les avoir. Il y aura peut-être des doubles, des triples..." Chamsdine, jeune U13, est lui aussi enchanté. "Je trouve que ça donne un petit côté créatif, c'est super ! On sera affiché comme des starlettes, et on en est heureux !" En tout : 5 euros l'album, 1 euro le paquet de huit vignettes sur les quatre points de ventes répartis sur Gurgy (boulangerie, épicerie, bar "Les 3 cailloux" et stade le mercredi et le week-end à la buvette).

"Au lieu d'avoir Messi, Neymar et Benzema en stickers à s'échanger, on aura Martine, Didier et Damien de Gurgy" dit Mathieu Delahousse, président-joueur de l'AS Gurgy à l'initiative du premier album du club façon Panini / Inteview : Nicolas Fillon Copier

Une bonne centaine d'albums ainsi que 2 000 paquets de stickers ont été commandées par le club. Une façon, avec cette vente, de renflouer les caisses entamées à cause de la crise sanitaire ? "Pas du tout, détaille Mathieu Delahousse. On achète l'album 4,30 euros à l'unité, et 90 centimes le paquet. Ce projet n'a pas été pensé pour s'y retrouver financièrement, mais pour faire plaisir à nos licenciés."

La première personne du club qui réussira à remplir l'album aura une récompense - Mathieu Delahousse, président-joueur de l'AS Gurgy

En tout cas, il ne faudra pas traîner pour remplir le précieux cahier, à en croire le président-joueur de l'AS Gurgy. "Même les séniors vont jouer le jeu, car pas mal ont prévu d'en acheter. L'album et les autocollants vont sortir juste avant Noël. Donc ça peut être une bonne idée de cadeau sympa pour les enfants, pour les fêtes de fin d'année." D'autant qu'il y aura une petite surprise en cas de remplissage précoce des 169 cases à combler.

"La première personne du club qui réussira à remplir l'album aura une récompense à la fin, révèle Mathieu Delahousse. Mais je ne peux pas dire quoi, c'est encore un secret. Il y a un autre challenge que j'ai mis en place avec les jeunes du foyer dont je m'occupe en tant qu'éducateur, qui sont licenciés au club. S'ils font de belles choses en cours, il y aura des pochettes de vignettes à la clé. Certains m'ont déjà ramené des bonnes notes !"