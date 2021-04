Guy Laffitte, ancien président du Mourenx Basket Club est mort

On apprend ce jeudi matin la mort de Guy Laffitte, à l'âge de 62 ans. Avec son frère, il dirigeait une grosse entreprise de terrassement sur le bassin de Lacq. Guy Laffitte a aussi été le président du Mourenx Basket Club au début des années 2000. Avec son club et son équipe, Guy Laffitte, passionné de basket, va vivre quatre montées en six saisons. Les filles du BMC ont accédé à l'élite du Basket français de 2005 à 2008. Cette aventure a aussi été fatale financièrement, puisque le club a disparu en 2008. Les obsèques de Guy Laffitte sont prévues ce vendredi après-midi à la salle des fêtes d'Abidos.