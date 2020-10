Guy Roux : "Bruno Martini parlait peu, mais toujours à bon escient"

Bruno Martini, l'ancien gardien de l'AJ Auxerre et de l'équipe de France est mort à 58 ans. Le club de Montpellier l'a annoncé ce mardi. Il a gardé la cage de l'équipe première de l'AJA de 1985 à 1995. Guy Roux, Lionel Charbonnier et Fabien Cool se souviennent !

Bruno Martini a partagé les plus belles années de l'AJA. Le gardien, décédé à l'âge de 58 ans, s'est illustré en première division dans les buts de l'équipe bourguignonne de 1985 à 1995. Il avait été détecté dans la Nièvre et avait rejoint le club icaunais en 1981.

"Il fallait voir dans sa chambre à la veille du match : il y avait les gants pour terrain sec, les gants pour terrain mouillé. C’était assez impressionnant : la conscience qu’il mettait à préparer son matériel." - Guy Roux

Guy Roux l’entraîneur emblématique du club auxerrois se rappelle d'un homme chaleureux et cultivé qui lisait des Prix Goncourt lors des déplacements. Il se souvient aussi d'un joueur réservé mais qui avait de l'influence : "il parlait peu mais toujours à bon escient" raconte son ancien entraîneur, "il avait d’abord une influence parce qu’il était le gardien de but. Il étudiait tout ! Il fallait voir dans sa chambre à la veille du match : il y avait les gants pour terrain sec, les gants pour terrain mouillé. Tout était rangé sur le lit. C’était assez impressionnant : la conscience qu’il mettait à préparer son matériel. Et il mettait la même conscience à diriger sa défense, à diriger les joueurs."

"C'était un énorme gardien, une personnalité hors norme" - Lionel Charbonnier

Bruno Martini a eu aussi beaucoup d'influence sur les gardiens de but remplaçants dans ses années auxerroises. Lionel Charbonnier, a été sa doublure dans les années 90 . Le champion du monde 98, refuse de parler de lui au passé : "c'est un énorme gardien, une personnalité hors norme. Il avait beaucoup de caractère malgré son aspect parfois effacé, mais c'était quelqu'un qui n'aimait pas la polémique. Il avait beaucoup d'humilité, d'abnégation et il me guidait tout le temps".

Sa façon d'être et d'appréhender le métier d'une façon très cartésienne a aussi donné des repères à Lionel Charbonnier qui lui a succéder dans la cage de L'AJA en 1995 : "On était l'un à côté de l'autre dans le vestiaire et quand Bruno est parti d'Auxerre, j'ai décalé d'un cran et j'étais fier de prendre le relais sur le terrain mais aussi son casier" se souvient le champion du monde, " J'étais fier mais en même temps j'avais un peu les foies parce que c'est difficile de passer derrière Bruno !", avoue l'ancien footballeur. " Et ce coin de vestiaire nous appartient à jamais. Et aujourd'hui si j'ai mes valeurs, si j'ai tout ça, c'est aussi grâce à lui", ajoute Lionel Charbonnier.

Fabien Cool, autre joueur qui deviendra titulaire dans la cage de l'AJA à partir de 1998, parle aussi de lui comme d'un modèle : "Il était bon. Il était beau à voir jouer, très professionnel" énumère t-il, "Je m’identifiais beaucoup à sa personnalité puisque j’étais aussi quelqu’un de très discret donc c’était intéressant pour moi de voir que quelqu’un de très discret pouvait réussir et susciter l’admiration." Au cours des dix saisons passées à Auxerre, Bruno Martini a connu des moments mémorables comme cette demi finale de coupe de l'UEFA perdu contre le Borussia Dortmund en 1993, ou la coupe de France décroché par le club en 1994. Il a joué 386 matchs sous les couleurs de l'équipe première de l'AJA.