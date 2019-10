Guy Roux dévoile comment Bernard Tapie a recruté Boli et Cantona à l'OM

Auxerre, France

La chaîne L'Équipe a diffusé lundi soir un documentaire consacré à l'ancien président de l'Olympique de Marseille : "Bernard Tapie, l'affranchi". Un documentaire qui retrace la réussite de l'homme d'affaire et son impact dans le football Français quand il prend la tête de l'OM. À travers une série de témoignages, plusieurs personnalités dont Guy Roux, l’entraîneur historique de l'AJA, évoque leurs souvenirs de la période Tapie. Guy Roux raconte aussi comment Bernard Tapie a réussi à recruter Eric Cantona et Basile Boli à l'OM.

Comment Tapie a recruté Eric Cantona

Guy Roux commence à rendre hommage à Bernard Tapie : "Il a fait beaucoup de bien au football français", estime l'ancien entraîneur de l'AJA. "Tapie révolutionne le foot français en introduisant une notion de spectacle lors des matches au Vélodrome avec la musique, les feux d'artifice, les animations des supporters et surtout de grands joueurs sur la pelouse," explique Guy Roux.

Souvent, les joueurs, il me les demandait d’avance - Guy Roux à propos de Bernard Tapie

Guy Roux et l’ancien président marseillais sont revenus aussi sur les conditions de l'arrivée à l’OM d'Eric Cantona. En 1988, Guy Roux reçoit un appel de Bernard Tapie. " '_Dites donc, je veux voir votre Cantona_. Vous pouvez venir me chercher à l’aérodrome ?', demande alors le président de l'OM ç Guy Roux. "Je dis oui. Et puis à l’arrivée de l’avion de Bernard Tapie à l’aérodrome d’Auxerre, je l’ai emmené chez Eric Cantona, qui était en train de peindre. Il lui dit : 'bonjour Eric, ça va ? Tu es né où toi ? Eric répond : à Marseille. ‘Alors, tu sais où tu vas jouer. Il n’y a pas de problème. On n’aura pas de problème de discussion financière ensemble. Alors t’es d’accord ? Ecoute, on est pressé, allez salut Eric'. Voilà le transfert est acté. "On est reparti et il est reparti à Marseille", se souvient Guy Roux.

Guy Roux se souvient aussi du recrutement de Basile Boli à l'OM. "À la fin d’un match Auxerre-Marseille, il me dit: 'quand est-ce que tu me donnes ton mec qui a les pieds carrés ?’ Le gars qui avait les pieds carrés, c’était Basile Boli. J’ai dit : atendez, ce n’est pas cette année. Faites des économies, mettez de l’argent de côté. Ça va être très cher ! Et ce sera l’année prochaine."