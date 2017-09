Guy Roux, entraîneur de l'équipe de foot ...des députés

Guy Roux entraîne l'équipe de France de football de l'Assemblée nationale depuis sa création, en 2014. Cette année, l'ancien coach de l'AJA a eu du pain sur la planche : l'équipe a été renouvelée à 100% en raison des élections !

Dur. L'équipe de France de football a été balayée 14 à 2 mercredi soir contre le Variétés Club de France, emmené par les anciennes gloires et désormais retraités Christian Karembeu ou Alain Giresse. Le match avait lieu au stade de la Muette à Paris. Mais la défaite n'est pas si infamante pour les Bleus puisqu'il s'agit de l'équipe... de l'Assemblée Nationale. Et à la baguette, c'est l'emblématique Guy Roux qui sélectionne et entraîne nos députés, depuis la création de l'équipe, en 2014. Une équipe qui a très officiellement le statut de sélection nationale.

"Je ne saurai jamais de quel parti ils sont" - Guy Roux

Cette année, l'ancien coach de l'AJA a du pain sur la planche. A cause des élections législatives, l'équipe a été renouvelée à 100% ! Exit François Baroin et Manuel Valls. Guy Roux a d'abord reçu une soixantaine de candidatures, de tous les bords politiques. Il a donc fallu trancher, étudier les profils, et retenir 37 noms. En laissant les partis politiques au vestiaire. "Ils n'avaient pas mis de quel parti ils étaient, explique Guy Roux. Ils avaient mis "je veux jouer arrière droit", ou "je veux jouer en attaque à gauche". Ils ne mettent pas "Je suis France Insoumise, En Marche ou les Républicains". Et moi, ce n'est pas mon problème... Et de toute façon, à part quelques uns que l'on voit dans les journaux ou à la télévision, je ne saurai jamais de quel parti ils sont".

Une équipe renouvelée et rajeunie

Logiquement, comme à l'Assemblée Nationale, l'équipe de foot compte une majorité de députés la République en Marche. Pour le sélectionneur, le renouvellement, ça peut avoir du bon. "Qui dit renouvellement, dit aussi rajeunissement. L'équipe précédente avait entre 55 et 60 ans de moyenne d'âge. Celle-ci a entre 35 et 40 ans de moyenne, c'est très différent".

"François Baroin avait le niveau pour jouer en CFA, la 4e division" - Guy Roux

Et le niveau général ? "Très fluctuent", euphémise Guy Roux. Qui cite l'avant-centre de la saison dernière, François Baroin, le maire de Troyes, qui avait le niveau pour "jouer en CFA, la 4e division nationale !". Pour le reste, même si les pieds sont un peu carrés, être sélectionneur, c'est un honneur. "J'en suis très fier. C'est quelque chose quand même de les rencontrer... Bon, parfois ils arrivent en retard car ils n'ont pas fini une commission, parfois ils doivent partir en avance. C'est assez difficile à tenir !".

Ce mercredi soir, l'équipe de football de l'Assemblée Nationale a récolté près de 35 000 € pour l'hôpital de la Pitié Salpétrière à Paris. Prochaine étape pour Guy Roux : peut-être créer une équipe de foot féminine. Mais le chemin est encore long. Une seule femme députée, sur les 223 qui siègent dans l'Hémicycle, s'est portée volontaire.

Guillaume Larrivé avec l'équipe de foot des députés en 2015 © Radio France -

Les trois députés de l'Yonne n'ont pas candidaté pour intégrer l'équipe cette saison. Mais Guillaume Larrivé en a déjà fait partie, en 2015.