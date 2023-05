HAC : "Mathieu Bodmer, notre directeur sportif sera là, la saison prochaine", assure le président du club

La montée en Ligue 1 se rapproche pour le HAC. Les Havrais, leaders, vainqueur de Caen le week-end dernier, reçoivent ce lundi soir au Stade Océane l'équipe de Rodez, 13e. Le HAC doit gagner ce soir pour reprendre ses 9 points d'avance sur Metz. Pour le président du club, "toutes les rencontres sont déterminantes, il faut qu'on garde l'avantage qu'on a, l'écart qu'on a, qu'on maintienne le contexte de confiance qui existe au sein de l'équipe."

La montée, "le plus vite possible"

En ce qui concerne la "date de la montée", Jean-Michel Roussier estime qu'il faut que "ce soit le plus vite possible en ce qui nous concerne, maintenant il n'y a pas de date. Malheureusement, j'aimerais vous dire une telle date, mais ça va dépendre aussi de nos résultats et de ce que font les autres, donc le plus vite possible, c'est ce que je souhaite."

Pour la réception de Rodez ce soir, 12 000 spectateurs sont attendus, sur les 25 000 places que compte le Stade Océan. Le dirigeant du HAC ne le cache pas, il "adorerait que comme pour d'autres matchs, on ait beaucoup de monde, que le public ne pense pas que tout est fait, que tout est bouclé. Le public a un rôle majeur à jouer, quand on voit le lien qui existe entre l'équipe et l'ensemble des supporters".

Pour le président du HAC, la recette du succès de cette saison, c'est une "mayonnaise qui a pris très vite avec beaucoup de joueurs qui avaient beaucoup de choses à prouver. C'est aussi un staff extrêmement organisé et beaucoup de boulot. Je crois que le boulot a payé et que le boulot paie. C'est une litote de dire ça mais c'est une réalité."

Sur les rumeurs de départ de Mathieu Bodmer

Jean-Michel Roussier a réagi aux rumeurs de débauchage du directeur sportif du club, Mathieu Bodmer : "je pense que personne ne cherche à le débaucher. Ils auraient raison dans l'absolu. Plein de clubs n'ont pas l'équivalent. Mais je n'ai aucun doute que Mathieu sera là la saison prochaine. Il n'y a pas de n'ai pas de soucis là dessus."

Le club du HAC se prépare en tout cas à la montée : "On s'y prépare en fonction de l'objectif, si on doit monter et j'espère bien qu'on va monter, c'est de ne surtout pas faire l'aller-retour et de retrouver la Ligue 2 dans un an. Donc c'est se mettre dans une situation qui nous donne une vraie chance de maintien parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, on ne sera pas en mesure de jouer autre chose que le maintien si on est en Ligue 1 la saison prochaine. Donc c'est construire une équipe comme on l'a fait cet été avec des joueurs capables de jouer cette situation de maintien. On l'a fait avec des joueurs qui connaissaient la Ligue 2, qui savaient ce que c'était beau de monter avec une équipe de Ligue 2 . Donc voilà, on est un peu dans la même logique. Ce sera certainement un recrutement différent."

Côté recrutement, "c'est une démarche qu'on a entrepris il y a déjà quelques mois avec les deux options possibles être en Ligue 1 ou rester en Ligue 2. Et voilà, on s'y est préparé et on attend maintenant le tout meilleur moment qui sera celui de l'accession au moins mathématique pour enclencher la vitesse supérieure et commencé notre activité de recrutement."

Sur le départ de Jean-Michel Aulas

Jean-Michel Roussier, qui connaît Jean-Michel Aulas depuis "trente ans", se dit "à la fois surpris et pas surpris" par le départ du président de l'Olympique Lyonnais remplacé par l'Américain John Textor, qui a racheté le club. "Je pense qu'effectivement, le rachat par les Américains allait évoluer vers cette issue. Voilà, j'imagine que Jean-Michel Aulas est certainement déçu de cette issue-là. Mais d'un autre côté, il a rebondi tout le temps, donc il a plein de plans. Et puis il y a une élection à la Fédération dans quelques semaines et son départ de l'OL ouvre grand la porte pour lui, le cas échéant s'il le souhaite. Je ne suis pas du tout dans la confidence, mais je pense que c'est quelque chose auquel il faut penser."

