Hajduk Split 1974 : la plus belle remontée de l'Histoire des Verts #ONYCROIT

Le 23 octobre 1974, l'AS Saint-Etienne aborde son deuxième tour de Coupe des Clubs Champions face au Hajduk Split. Au tour précédent, les Verts ont disposé des Portugais du Sporting Lisbonne (2-0 et 1-1). Mais en Yougoslavie, tout ne se passe pas comme prévu pour l'ASSE.

Saint-Etienne entretient de grandes ambitions pour cette édition 1974-75 de la Coupe des Clubs Champions, la C1, ancêtre de l'actuelle Ligue des Champions. C'est la 7ème participation du club à la plus prestigieuse des coupes d'Europe, et pour l'heure, l'ASSE n'a jamais fait mieux qu'un deuxième tour. Pour leur entrée dans la compétition, les Verts ont éliminé les Portugais du Sporting Lisbonne, remportant le match aller 2-0 à Geoffroy Guichard (buts de Hervé Revelli et Bereta) et obtenant le nul 1-1 au retour en terres lusitaniennes (but de Synaeghel).

Le naufrage de Split

Les voilà au deuxième tour, l'équivalent des actuels huitièmes de finale de la compétition. L'équipe entraînée par Robert Herbin n'a jamais dépassé ce stade du tournoi. Quand se dresse face à elle le club yougoslave du Hajduk Split, habitué de la compétition. A l'époque, les équipes yougoslaves ont de quoi faire frémir ; et l'équipe nationale sort d'une bonne Coupe du Monde, à laquelle la France n'a pas pris part.

Les Stéphanois s'écroulent face au défi physique imposés par les Yougoslaves... © Radio France - Marc van Torhoudt / Poteaux Carrés.com

Le match aller est un cauchemar pour les Verts. Dans le stade Stari Plac, à Split, dans l'actuelle Croatie, 27 000 spectateurs hostiles assistent à la large victoire des locaux, 4 buts à 1. Pourtant, après une grosse demi-heure de jeu, Hervé Revelli avait répondu à l'ouverture du score de Jerkovic dix minutes plus tôt. Mais les vagues se succèdent sur les buts du gardien stéphanois Curkovic. En deuxième période, les Yougoslaves inscrivent trois buts : la messe est dite. Le match retour, deux semaines plus tard à Geoffroy-Guichard s'annonce bien difficile, et la qualification, un rêve inaccessible.

L'exploit des Verts

"Nous avions marqué un but à l'extérieur, et c'était important pour le retour, un motif d'espoir, raconte Georges Bereta, attaquant et capitaine de cette équipe de Saint-Etienne. Nous sommes rentrés sur le terrain en nous disant que tout était possible."

Et effectivement, les Verts prennent rapidement les rênes de la rencontre, grâce à un but de Jean-Michel Larqué après 36 minutes de jeu. Mais à l'heure de jeu, Jovanic égalise pour les Yougoslaves. Tout est à refaire : les Verts n'ont plus qu'une demi-heure pour inscrire au moins trois buts et arracher au moins une prolongation. Heureusement, ils n'ont pas le temps de tergiverser : sur l'engagement Dominique Bathenay redonne l'avantage à l'AS Saint-Etienne dans un Chaudron en folie. "Le rôle des supporters est très important. Parfois je me sentais porté par les chants et je ne ressentais plus la fatigue", explique Georges Bereta.

Yves Triantafilos, l'auteur du doublé qui qualifie l'AS Saint Etienne. © Radio France - Marc van Torhoudt / Poteaux Carrés.com

Les Stéphanois ne s'arrêtent plus. Ils obtiennent un penalty, que Georges Bereta transforme en force à la 71 ème minute, avant que Yves Triantafilos, dix minutes plus tard, n'arrache la prolongation en inscrivant le quatrième but. Et après 104 minutes de jeu, l'ASSE obtient un très bon coup-franc à l'entrée de la surface. "J'ai dit à Tintin [le surnom de Triantafilos] je te la décale, et tu tires. Et il l'a mise au fond." 5 buts à 1, l'exploit est là, les 25 000 supporters aussi, qui envahissent la pelouse au coup de sifflet final.

Au terme de la rencontre, les 25 000 spectateurs du Chaudron envahissent le terrain. © Radio France - Marc van Torhoudt / Poteaux Carrés.com

La belle aventure stéphanoise, la première véritable épopée du club en Coupe d'Europe, se poursuivra en quarts face aux Polonais du Ruch Chorzow (défaite 3-2 à l'aller en Pologne, victoire 2-0 au retour à Saint-Etienne). Seuls les Allemands du Bayern Munich, futurs vainqueurs de l'épreuve, parviendront à arrêter les Verts en demi-finale (0-0 au Chaudron, défaite 2-0 en Bavière).

Pourquoi ça nous fait espérer ?

- Parce que, comme à Manchester, l'arbitrage du match aller à Split laissait clairement à désirer. L'arbitre turc semblait dépassé par les événements, tout comme l'arbitre tchèque à Old Trafford jeudi. "La frustration est une bonne chose, on devient plus méchant, on s'engage plus sur le ballon", analyse Georges Bereta.

- Parce que, comme le Hajduk Split en 1974, l'adversaire pourrait bien prendre les Verts de haut. "Les Anglais ne sont pas parfaits", rit Georges Bereta.

- Parce que les supporters stéphanois sont les meilleurs du monde, et Geoffroy-Guichard, l'enceinte la plus folle. Même les Anglais l'ont reconnu... quand la marée verte s'est abattue dans les rues et le stade de Manchester jeudi. Ils n'étaient que 3000 à Old Trafford. Mercredi soir, plus de 40 000 spectateurs s'installeront dans les travées du Chaudron.

-Parce que les Anglais ne joueront pas sur un billard, mais sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, pas exactement un green de golf. Trou et mottes de terre, sans doute les armes les plus précieuses de Saint Etienne pour réaliser l'exploit !

- Parce que 4-0, les joueurs de l'ASSE l'ont déjà fait, pas plus tard que la semaine dernière. Certes contre Lorient, mais c'était un 4-0 quand même.

Saint-Etienne - Manchester United, mercredi 22 février à 18 heures à Geoffroy Guichard.