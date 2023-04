Haise sur la polémique autour de Galtier : "le sport doit rester un lieu d'union et de mixité"

Franck Haise s'est montré prudent au moment de commenter la polémique actuelle : "Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit. Je n'ai pas les éléments. Ce que je constate, c'est qu'il y a deux versions qui s'opposent et qui s'affrontent. Et en tout cas, pour moi qui suis dans le foot de haut niveau et depuis longtemps, je n'avais jamais entendu ça. Le sport, et le football en particulier, c'est un lieu d'union, de mixité sociale, culturelle, religieuse, d'ouverture, de tolérance et ça doit le rester et ça doit le rester toujours."

