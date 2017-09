Hamari Traoré (Stade Rennais) : "On va à Saint-Etienne avec beaucoup d'humilité"

Le Malien du Stade Rennais FC s'est confié à France Bleu Saint-Étienne Loire avant de venir défier les Verts dimanche dans le Chaudron pour la 7e journée de Ligue 1.

Hamari, vous êtes en queue de peloton au classement mais on a le sentiment que l'équipe va mieux depuis deux rencontre...

Notre début de saison est mitigé parceque les résultats ne nous sont pas favorables. On fait des bons matches, l'équipe essaie de travailler la cohésion la semaine pour avoir de bons résultats le weekend. Le match de Marseille va nous servir de référence : on est raprti avec les 3 points après un gros match au Vélodrome. Dimanche passé, contre Nice, on n'a pas été récompensé de nos efforts. On va continuer à travailler et je pense que ça va nous sourire prochainement.

Votre prochain match justement c'est ce dimanche à Saint-Etienne. L'ASSE cette saison ça vous évoque quoi ?

Pour l'instant ils réalisent un très bon début de saison : 3e du championnat, avec un nouveau coach, une nouvelle philosophie... Donc on va là-bas avec beaucoup d'humilité pour essayer de jouer notre football. Je ne peux pas ressortir d'individualités dans cette équipe. Ils jouent bien au ballon ensemble même si Bamba ou Diony essaient de sortir du lot.

Vous étiez venu dans le Chaudron il y a deux ans avec le Stade de Reims. Quel souvenir en gardez vous ?

Pas très bon ! On avait perdu 3-0... Mais le public est super. Pour un joueur de foot, évoluer dans un stade rempli avec des supporters qui chantent, c'est toujours un plaisir de joueur à Geoffroy Guichard. Et j'espère que cette fois-ci ça me fera un bon souvenir en ramenant les 3 points à Rennes !