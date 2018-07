Hambye, France

"Ouille, ouille, ouille". Déception à Hambye : c'est la Croatie qui l'a emporté mercredi. Il n'y aura pas de France-Angleterre, de "Crunch" comme on dit pour le rugby, pour la finale du Mondial de football dimanche à Moscou. Dans ce village de 1150 habitants, plus d'un tiers sont des sujets de sa majesté. "Ils s'étaient mobilisés pour dimanche, tout était prêt. Ils étaient sûrs" d'affronter la France, confie la maire d'Hambye, Nadège Besnier.

"J'espère qu'ils ne vont pas faire de Brexit du foot" - Nadège Besnier, maire d'Hambye

Mais la petite commune compte bien pousser les Bleus : le bar sera ouvert pour accueillir un maximum de personnes. "On espère qu'ils feront la fête avec nous. Ils ont deux jours pour s'en remettre. Les Anglais se retrouvent entre eux pendant le match, et vont ensuite rejoindre tout le monde dans le bourg pour ce qui devait être leur fête, et qui l'espère sera la nôtre", ajoute la maire.

Une finale du Mondial que vous pourrez suivre sur France Bleu

Nadège Besnier, maire d'Hambye : "On espère que les Anglais feront la fête avec nous" Copier