PSG : Hanane Laqraa est la nouvelle responsable relations supporters

Dans la crise aigüe que le PSG a traversé avec ses ultras (crise d'ailleurs qui n'est pas totalement terminée), une personne au PSG s'est révélée très importante : Hanane Laqraa. La très discrète référente-supporters du club de la capitale est en place depuis cinq mois mais son nom n'apparait que maintenant. Hanane Laqraa a fait un gros travail de l'ombre sur ce dossier tendu des supporters en colère et a maintenu le dialogue avec le Collectif Ultras Paris pendant les mois de grève des encouragements. D'ailleurs, un proche du dossier nous explique qu'elle est "l'un des seules personnes avec qui le lien n'a jamais été coupé pendant la crise". Et même si elle n'aime pas prendre la lumière, la nouvelle référente-supporters a eu un vrai rôle dans la fin du mouvement de contestation du CUP lors de la dernière journée de championnat.

"Calme, cash et parfois dure"

Au PSG depuis plus de huit ans, Hanane Laqraa a travaillé dans de nombreux services du club parisien (billetterie, hospitalités ou encore coordination match à l'extérieur et à domicile). Depuis le début de l'année 2022, cette trentenaire énergique est donc devenue la nouvelle responsable relation supporters du club parisien. Un poste obligatoire dans les clubs professionnels depuis 2016. Un poste que très peu de femmes ont occupé en France (seul Lyon et deux autres clubs de L1 depuis 2016 ont nommé ou eu des référentes-supporters ).

Signe important, les responsables des ultras du PSG que France Bleu Paris a pu contacter saluent le travail et le sens du dialogue de Hanane Laqraa dont le style "calme, cash et parfois dure" plait aux responsables du CUP. Désormais avec Hanane Laqraa, la cellule référents-supporters compte trois personnes avec Malik Nait-Liman (ancien policier) et Jérôme Gaston (ancien de la préfecture de police de Paris).